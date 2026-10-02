Дрони атакували російські Волгоград і Самару: під атакою опинилися великий НПЗ та ЛВДС (фото, відео)

Уночі 2 жовтня низка російських областей опинилися під атакою безпілотників. У мережі повідомляють про можливе ураження об'єктів нафтопереробної промисловості РФ у Волгограді та Самарі.

У Волгограді після атаки безпілотників спалахнула пожежа у промисловій зоні. Про це повідомили OSINT-аналітики.

Дрони, ймовірно, уразили НПЗ "Лукойлу" у Волгограді

За даними очевидців, у місті упродовж ночі тривалий час лунали вибухи, після яких фіксується займання у районі Волгоградського нафтопереробного заводу (НПЗ). Аналітики припускають, що саме цей об'єкт міг бути ціллю обстрілу.

"У Волгограді сьогодні протягом тривалого часу лунали вибухи у самому місті, та в районі промзони Волгоградського НПЗ", — пишуть моніторингові канали.

У мережі також поширили кадри з місця подій у Волгограді. На них чутно звуки вибухів і видно яскраву заграву у небі після "прильотів".

Видео дня

Кадри атаки на Волгоград цієї ночі

Ймовірно, йдеться про Волгоградський НПЗ (або ТОВ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"). Це одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії, розташоване у Південному федеральному окрузі РФ, яке входить до групи об'єктів нафтового гіганта "Лукойл". Його потужності становлять близько 14–15 мільйонів тонн нафти на рік.

Губернатор Волгоградської області атаку на регіон підтвердив. За його інформації, внаслідок обстрілу в обласному центрі нібито здійнялася пожежа у багатоквартирному будинку. Він додав, що відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу, а також заявив, що ціллю атаки була промислова інфраструктура.

Дрони уразили ЛВДС у Самарі

Під ранок у Telegram-каналах також повідомили про серію вибухів у російській Самарі, де перед цим оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА. OSINT-канали повідомили про пожежу у місті після ударів.

Через деякий час аналітики розповіли, що у Самарі палає ЛВДС — лінійна виробничо-диспетчерська станція. Це великий вузол магістрального трубопроводу, який приймає, накопичує, перекачує та розподіляє нафту чи нафтопродукти.

Кадри нічної атаки дронів на російську Самару

Офіційного підтвердження ураження цього об'єкта на момент публікації не було

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня дрони уразили два оборонні заводи в Тульській та Воронезькій областях Росії, а також завдали ударів по нафтових об’єктах у Краснодарському краї.

Також раніше дрони уразили НПЗ у Пермі і завод "Іскра" в Ульяновську.