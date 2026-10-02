Дроны атаковали российские города Волгоград и Самару: под ударом оказались крупный НПЗ и ЛПДС (фото, видео)

Ночью 2 октября ряд российских областей подвергся атаке беспилотников. В сети сообщают о возможном поражении объектов нефтеперерабатывающей промышленности РФ в Волгограде и Самаре.

В Волгограде после атаки беспилотников вспыхнул пожар в промышленной зоне. Об этом сообщили OSINT-аналитики.

Дроны, вероятно, нанесли удар по НПЗ "Лукойла" в Волгограде

По словам очевидцев, в течение ночи в городе в течение длительного времени слышались взрывы, после которых было зафиксировано возгорание в районе Волгоградского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Аналитики предполагают, что именно этот объект мог стать целью обстрела.

"Сегодня в Волгограде в течение длительного времени слышались взрывы в самом городе и в районе промзоны Волгоградского НПЗ", — сообщают мониторинговые каналы.

В сети также появились кадры с места событий в Волгограде. На них слышны звуки взрывов и видно яркое сияние в небе после "прилётов".

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Кадры атаки на Волгоград этой ночью

Вероятно, речь идет о Волгоградском НПЗ (или ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"). Это одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное в Южном федеральном округе РФ, которое входит в группу объектов нефтяного гиганта "Лукойл". Его мощности составляют около 14–15 миллионов тонн нефти в год.

Губернатор Волгоградской области подтвердил факт атаки на регион. По его информации, в результате обстрела в областном центре якобы возник пожар в многоквартирном доме. Он добавил, что известно об одном раненом в результате обстрела, а также заявил, что целью атаки была промышленная инфраструктура.

Дроны повредили ЛПДС в Самаре

Под утро в Telegram-каналах также сообщили о серии взрывов в российской Самаре, где перед этим была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА. OSINT-каналы сообщили о пожаре в городе после ударов.

Через некоторое время аналитики сообщили, что в Самаре горит ЛПДС — линейная производственно-диспетчерская станция. Это крупный узел магистрального трубопровода, который принимает, накапливает, перекачивает и распределяет нефть или нефтепродукты.

Кадры ночной атаки дронов на российскую Самару

На момент публикации официального подтверждения поражения этого объекта не было

Напомним, в ночь на 28 сентября дроны поразили два оборонных завода в Тульской и Воронежской областях России, а также нанесли удары по нефтяным объектам в Краснодарском крае.

Кроме того, ранее дроны нанесли удары по НПЗ в Перми и заводу "Искра" в Ульяновске.