Взрывы и пожары в РФ: дроны атаковали НПЗ в Перми и завод "Искра" в Ульяновске (фото, видео)

В ночь на 25 сентября в ряде регионов России была объявлена воздушная тревога и раздавались взрывы. В сети сообщают об ударах по Сочи в Краснодарском крае, Ростовской области, Воронеже, Перми и Ульяновске.

В Ульяновске под обстрел попало предприятие, которое, в частности, выпускает продукцию, применяемую в оборонной сфере. Об ударах по заводу "Искра" OSINT-каналы сообщили около 04:00.

По данным мониторинговых каналов, в районе предприятия сначала раздались сильные взрывы во время воздушной тревоги. После этого на месте вспыхнул пожар и поднялся густой дым. Кадры атаки попали на видео, которое распространили очевидцы.

Кадры нападения на завод "Искра" в Ульяновске (Россия)

Известно, что завод производит электронные компоненты для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи. Входит в состав концерна "Алмаз-Антей".

Утром губернатор Ульяновской области подтвердил атаку на регион, сообщили российские СМИ. Он не привёл подробностей, но заявил о раненых и массированном обстреле области.

Видео дня

Дроны нанесли удар по НПЗ в Перми — что известно

Около 04:40 начали поступать сообщения об атаке дронов на российскую Пермь. Мониторинговые каналы со ссылкой на данные очевидцев сообщили, что под ударом находится крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) считается одним из крупнейших предприятий такого типа в России. Проектная мощность предприятия составляет более 13 миллионов тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции.

Кадры пожара на НПЗ в Перми

На месте нападения в Перми разразился сильный пожар и поднялся дым. По состоянию на 06:00 завод продолжает гореть.

Через некоторое время OSINT-аналитики уточнили, что после "ударов" по НПЗ горит установка АВТ-5.

Губернатор Персидского края Дмитрий Махонин подтвердил атаку на регион, сообщают российские СМИ. По его словам, дроны поразили промышленный объект, однако других подробностей чиновник не сообщил.

Напомним, что также в ночь на 25 сентября дроны атаковали торговый центр в оккупированном Луганске, который является крупным логистическим хабом российской армии.

Кроме того, 23 сентября в российской Самаре загорелся крупный НПЗ "Роснефти", который накануне подвергся атаке беспилотников.