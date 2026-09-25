В оккупированном Луганске масштабно горит ТЦ: дроны нанесли удар по логистическому хабу ВС РФ, — OSINT (фото, видео)

Поздно вечером 24 сентября во временно оккупированном Луганске раздались мощные взрывы и разразился масштабный пожар. В сети пишут об атаке дронов на город и повторных взрывах после атаки.

По предварительным данным, дроны поразили торговый центр в Луганске. Этот объект используется российскими военными в качестве укрытия и служит для них логистическим хабом. Об атаке на ТЦ сообщили OSINT-каналы.

"Оккупированный Луганск, горит логистический хаб ВС РФ. Также поступают сообщения о "прилётах" в других местах", — пишут аналитики.

На кадрах, которые распространили в сети, видно масштабное пламя на территории объекта и густой черный дым. Очевидцы утверждают, что пожар продолжает разрастаться, а само здание уже сильно повреждено огнем, который может полностью уничтожить его.

Кадры пожара в торговом центре в оккупированном Луганске

В Telegram-каналах оккупантов пишут, что дроны, возможно, поразили строительный торговый центр в Луганске. Также сообщают о нескольких возгораниях рядом с объектом, однако не уточняют, что именно горит. Жителей призвали не выходить на улицы и закрыть окна и двери в домах из-за сильного пожара.

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В то же время ни оккупационные власти, ни украинские военные на момент публикации не подтверждали нанесение удара по логистическому хабу ВС РФ. Масштабы разрушений и ущерба неизвестны.

Напомним, 23 сентября в российской Самаре вновь загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", который накануне подвергся удару со стороны дронов.

Кроме того, на днях дроны и ракеты поразили Московский НПЗ, который обеспечивал потребности ВС РФ.