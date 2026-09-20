Обеспечивал потребности ВС РФ: Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ под Москвой

Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпромнефть — Московский НПЗ" в районе Капотни российского города Москва. На территории завода зафиксирован крупный пожар.

В ночь на 20 сентября украинские подразделения нанесли удар по Московскому НПЗ, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины.

Были повреждены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти, а также установка изомеризации.

После атаки на территории объекта, способного перерабатывать около 12 млн тонн нефти в год, был зафиксирован масштабный пожар, сообщили в ГШ ВСУ.

Пожар на НПЗ в Капотне Фото: соцсети

Отмечается, что МНПЗ, принадлежащий "Газпромнефти", перерабатывает сырую нефть и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и т. д., а также участвует в обеспечении потребностей вооружённых сил РФ.

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"Нанесение ударов по подобным объектам российского агрессора является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации", — говорится в сообщении органа военного управления.

Напомним, что НПЗ обеспечивал 40–50% потребностей Москвы и Московской области в бензине и дизельном топливе, а также снабжал столичные аэропорты авиационным топливом. Владимир Зеленский сообщил, что в ночной атаке на РФ были задействованы FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Лютый", "Барс", "Фламинго", "Сичень" и Pelican.

Из-за украинской атаки во всех четырёх московских аэропортах возникли задержки и отмены рейсов.