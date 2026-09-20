Коллапс в московских аэропортах: в столице РФ задержали и отменили более 400 рейсов

В московских аэропортах перенесено или отменено десятки рейсов. Пассажиры застряли в ожидании вылетов.

В воскресенье утром, 20 сентября, аэропорты российской столицы не работали на прием и отправление воздушных судов. Об этом в соцсетях рассказывали россияне, жалуясь на сложившуюся ситуацию.

По словам одного из пассажиров, только в одном из аэропортов было отменено 50 рейсов и 200 перенесено.

Российские СМИ сообщали, что прием и выпуск самолетов ограничивался во всех четырех московских аэропортах – Домодедово, Жуковском, Внуково и Шереметьево.

Уточняется, что последствия операции "Ковер" над небом российской столицы ощутили на себе более 400 рейсов.

В аэропорту Внуково отменены 11 рейсов, на вылет задержали 60 рейсов, на прилет — 69.

отменены 11 рейсов, на вылет задержали 60 рейсов, на прилет — 69. В аэропорту Шереметьево на прилет задержали 121 рейс, на вылет — 126.

на прилет задержали 121 рейс, на вылет — 126. В аэропорту Домодедово на прилет задерживали всего 27 рейсов, отменен один рейс.

на прилет задерживали всего 27 рейсов, отменен один рейс. В аэропорте Жуковский отменили два рейса, на прилет задержаны четыре рейса, на вылет — три.

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Ограничения на полеты действовали более 6 часов.

Напомним, в ночь на воскресенье Украина массировано атаковала московский регион дронами, а также ракетами. Основной удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.

Также Фокус писал, что Украина начала операцию M&Ms, в рамках которой президент Владимир Зеленский предупреждал зарубежных авиаперевозчиков об опасности пролетов над территорией РФ из-за украинских дронов, выполняющих особые задачи.