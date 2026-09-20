Колапс у московських аеропортах: у столиці РФ затримали та скасували понад 400 рейсів

У московських аеропортах перенесено або скасовано десятки рейсів. Пасажири застрягли в очікуванні вильотів.

У неділю вранці, 20 вересня, аеропорти російської столиці не приймали та не відправляли літаки. Про це в соцмережах повідомляли росіяни, скаржачись на ситуацію, що склалася.

За словами одного з пасажирів, лише в одному з аеропортів було скасовано 50 рейсів і 200 — перенесено.

Російські ЗМІ повідомляли, що прийом і виліт літаків було обмежено у всіх чотирьох московських аеропортах — Домодєдово, Жуковському, Внуково та Шереметьєво.

Зазначається, що наслідки операції "Килим" у небі над російською столицею відчули на собі понад 400 рейсів.

В аеропорту Внуково скасовано 11 рейсів, затримано 60 рейсів на виліт та 69 — на приліт.

скасовано 11 рейсів, затримано 60 рейсів на виліт та 69 — на приліт. В аеропорту Шереметьєво затримано 121 рейс на приліт та 126 — на виліт.

затримано 121 рейс на приліт та 126 — на виліт. В аеропорту Домодєдово затримано 27 рейсів на приліт, скасовано один рейс.

затримано 27 рейсів на приліт, скасовано один рейс. В аеропорту Жуковський скасували два рейси, затримано чотири рейси на приліт та три — на виліт.

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Обмеження на польоти діяли понад 6 годин.

Нагадаємо, у ніч на неділю Україна здійснила масовану атаку на Московську область за допомогою дронів, а також ракет. Основний удар припав на нафтопереробний завод у Капотні.

Також Фокус повідомляв, що Україна розпочала операцію "M&Ms", у рамках якої президент Володимир Зеленський попереджав іноземних авіаперевізників про небезпеку прольотів над територією РФ через українські дрони, які виконують особливі завдання.