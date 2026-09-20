Під Москвою атакували НПЗ, захищений кількома рубежами ППО: що відомо

Мер Москви заявив про наймасштабнішу атаку на російську столицю. За його словами, починаючи з суботи ППО нібито збила вже понад 1,5 тис. безпілотних літальних апаратів.

За останню добу російська протиповітряна оборона нібито відбила наймасштабнішу атаку українських безпілотників на Москву. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

За його словами, починаючи з суботи, 19 вересня, ППО ЗС РФ на всіх рубежах нібито збила понад 1600 БПЛА, причому 450 із них — під час наближення до Москви.

Собянін визнав, що кілька БПЛА досягли території МНПЗ, а один із них влучив у житловий будинок.

"Ця безпрецедентна атака, очевидно, була спланована з метою зриву виборів", — вважає мер Москви.

Удари по Московській області: дані OSINT

При цьому український Telegram-канал Exilenova+ публікує фото уламків, ймовірно, ракети FP-5 "Фламінго".

Видео дня

Уламки ракети Фото: з відкритих джерел Уламки ракети Фото: з відкритих джерел

Канал "Око гора" не виключає, що ракету збили за 20–25 км від центру Москви.

Ймовірне місце падіння уламків ракети Фото: соцмережі

Український OSINT-канал "Абсолютно надійне джерело" повідомляє, що в Капотні були уражені комплекс первинної переробки нафти та комбінована установка переробки нафти загальним обсягом переробки до 12 млн тонн нафти на рік, а також установка для виробництва високоякісного бензину.

МНПЗ Фото: соцмережі

"Газпромнафта — МНПЗ" у Капотні покривав 40–50 % потреб Москви та Московської області у бензині та дизельному паливі, а також забезпечував авіаційним паливом столичні аеропорти.

OSINT-канал "КіберБорошно" також зазначає, що в результаті атаки на НПЗ, ймовірно, були пошкоджені обидва вузли первинної переробки, що означає повне зупинення підприємства, яке розташоване за 18 км від Кремля, прикритого кількома рубежами ППО.

МНПЗ Фото: соцмережі

Які ще об’єкти зазнали атак у Підмосков’ї

Під атаку потрапив і склад у Соф’їно в Московській області, повідомляє російський канал Astra.

ЗРПК біля складу в Соф'їно

Виробничо-складський комплекс ТОВ "Сучасні складські технології" складається з шести корпусів загальною площею 290 тис. кв. м. За 500 метрів від об’єкта розташований ЗРПК "Панцир".

Крім того, як зазначає Astra, у Дзержинську Московської області зазнала атаки ТЕЦ-22. Об’єкт розташований приблизно за 2 км від Московського НПЗ.

ТЕЦ у Дзержинську Фото: соцмережі

ТЕЦ-22 імені Н. І. Серебряникова потужністю 1 375 МВт забезпечує електроенергією та теплом південний схід Москви, Дзержинський та частину Люберецького округу, а також постачає технологічну пару до Московського НПЗ.

Атака на Москву: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по одному з ключових підприємств нафтової промисловості та обʼєкта логістики у столичному регіону РФ.

Працювали, зокрема, воїни СБУ, СБС, ССО, ГУР і СЗР, які застосували FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican.

Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир, — наголосив Зеленський.

Фокус писав про атаку на НПЗ у Капотні під Москвою. На об’єкті було помітно три великі осередки загоряння.

Також нагадаємо, що вночі 20 вересня в Московській області пролунали вибухи. Під атакою опинилися кілька логістичних хабів.