Атака БПЛА и аэропорты Москвы: Украина официально начала операцию M&M's, — СМИ

3 сентября в Москве закрыли аэропорты из-за массированного налета украинских дронов, который был не обычным налетом, а началом операции M&M's, рассказал журналист Саймон Шустер из издания The Atlantik. Об операции с использованием беспилотников с ИИ стало известно в августе, а готовилась она с зимы 2026 года. Что известно о планах Украины и о блокировании аэропортов РФ?

Информация о начале операции M&M's появилась в посте Шустера 2 сентября 2026 года, незадолго до вылета беспилотников, которые заблокировали московские аэропорты 3 сентября. Журналист написал, что получил информацию от источника в украинских властях, который ранее "слил" секреты подготовки серии специальных ударов по РФ с использованием автономных дронов с ИИ.

Шустер перепостил заявление президента Украины Владимира Зеленского от 1 сентября, в котором содержалось предупреждение для авиаперевозчиков. Президент пояснил, что им не следует летать на территории РФ, поскольку существует опасность от украинских дронов, выполняющих особые задачи.

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"Президент Зеленский официально объявил о начале операции под названием M&Ms, о которой мы сообщали в прошлом месяце. Один из источников, который первым рассказал мне об этом плане, сегодня утром подтвердил, что это именно она", — написал журналист.

Операция M&M's — Саймон Шустер об аэропортах РФ Фото: Скриншот

Официально украинские власти не сообщали о том, что новые атаки дронов на РФ — это операция под названием M&Ms. Между тем OSINT-аналитики из аналитического Telegram-канала Dron Bomber опубликовали инфографику с подробностями атаки Украины на российские объекты. На инфографике обозначены зоны, в которых действовала ПВО и были замечены БПЛА. На отметки дронов наложены аэропорты, которые закрылись из-за налета: согласно данным Flightradar24, речь шла о "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево".

Операция M&M's — блокировка аэропортов РФ 3 сентября Фото: Dron Bomber / Telegram

Операция M&M's — что известно

21 августа в журнале The Atlantic появилась статья об операции M&M's, которую планировала Украина. Источники в СМИ рассказали, что зимой 2025–2026 годов возникла идея создать дроны с ИИ, которые будут автономно летать по территории РФ и самостоятельно выбирать цели. Речь шла о тысяче БПЛА, которые должны были заблокировать воздушные перевозки и тем самым нанести ущерб стране-агрессору. С перерывами, но с весны 2026 года над операцией продолжили работать. Два источника, знавшие о подготовке операции M&M's, рассказали СМИ все детали: лететь должны были партиями по 1000 дронов, бортовые компьютеры имели карту местности и самостоятельно выбирали бы цели, устройствам не мешали бы системы РЭБ, удары наносились бы без подтверждения человеком. К операции был причастен экс-министр обороны Михаил Федоров, а после его увольнения в июле планирование приостановили, говорится в статье. Также СМИ привело ответ администрации президента: там заявили, что это "чепуха".

Отметим, что Фокус писал об атаке дронов на РФ 3 сентября, о которой упомянули в контексте начала операции M&M's. О массированном налете писали в российских пабликах, публикуя при этом фотографии столбов дыма в трех населенных пунктах вокруг российской столицы. Впоследствии губернатор Московской области назвал более 10 точек, в которых были замечены украинские беспилотники: точки расположены на расстоянии 3–10 км от московских аэропортов. При этом "Росавиация" действительно подтвердила, что в трёх аэропортах Москвы объявляли режим "Ковер" и закрывали их.

Напоминаем: 3 сентября в Краснодарском крае и Сочи были слышны взрывы: закрыли местный аэропорт, а в порту был замечен дым над важным кораблём РФ.