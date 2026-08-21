В начале 2026 года украинские чиновники обратились к президенту Владимиру Зеленскому с "рискованным планом" по прекращению войны. Он предусматривал проведение масштабной операции с применением тысяч дронов с искусственным интеллектом против московских аэропортов.

Эта военная операция носила название M&Ms и была направлена на то, чтобы изолировать российскую элиту и заставить диктатора Владимира Путина пойти на переговоры о перемирии. Однако в конечном итоге она была приостановлена, пишет издание The Atlantic.

Подробности операции

Отмечается, что для проведения операции M&Ms необходимо было расширить кампанию бомбардировок, включив в нее целый перечень целей и видов оружия, которых они долгое время избегали. Помимо ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ и другим объектам, планировалось запустить волны дронов с искусственным интеллектом на московские аэропорты.

Источники, осведомленные об этом вопросе, сообщили, что таким образом планировалось приостановить международные авиаперевозки в Москву и из Москвы.

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"В случае реализации этот план стал бы ужасающей вехой в истории военного дела: атакой, в ходе которой рои автономных дронов, оснащенных системами наведения на базе искусственного интеллекта, обнаруживали бы и поражали свои цели без участия пилота, управляющего их движениями", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что такие системы испытывались различными странами в последние годы. В частности, в США тестировали подобные системы, однако это стало предметом бурных дискуссий о возможном нарушении законов войны. Поэтому их никогда не применяли в широких масштабах.

Зеленский выразил озабоченность в связи с операцией

Зимой этот план действий был представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако он выразил серьезную озабоченность по поводу этого плана.

Источники сообщили, что лидер опасался, что такие действия могут быть расценены как "пиратство", поскольку дроны могут поразить гражданский самолет, в результате чего могут пострадать или погибнуть пассажиры, сотрудники аэропорта или члены экипажа. Однако в попытках найти способ оказать влияние на Кремль Зеленский дал разрешение на продолжение подготовки операции.

Пресс-секретарь Зеленского отказался комментировать этот вопрос. Другой представитель команды президента опроверг подобные планы, заявив, что это "чепуха". Он также пояснил, что у Украины нет необходимого оружия для проведения таких операций.

Напомним, 20 августа пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Украину в том, что у неё нет шансов на мирное соглашение.

Кроме того, советник Путина Юрий Ушаков высказался по поводу прекращения военных действий в Украине.