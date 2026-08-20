"Поводов для оптимизма нет": в Кремле обвинили Украину в отсутствии шансов на мирное соглашение

В Кремле заявили, что пока не видят оснований для оптимизма в отношении мирного урегулирования войны в Украине. При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков связал отсутствие перспектив для переговоров с позицией Киева.

Как заявил пресс-секретарь Путина во время брифинга 20 августа, ситуация на фронте, по его словам, якобы не дает оснований ожидать скорого прогресса в вопросе завершения войны.

"В настоящее время, в связи с позицией киевского режима, каких-либо оснований для оптимизма в отношении мирного урегулирования нет", — заявил представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что Россия высоко ценит усилия государств, стремящихся содействовать мирному процессу. Однако, по мнению Москвы, таких стран немного, в связи с чем Кремль считает их дипломатические инициативы особенно ценными.

В частности, пресс-секретарь президента России заговорил об усталости от поддержки Украины. Он заявил, что такая тенденция якобы действительно наблюдается, однако сразу добавил, что не стоит её преувеличивать.

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По словам Пескова, ряд европейских государств продолжает наращивать своё участие в войне, в частности, оказывая Украине технологическую и техническую поддержку. Среди таких стран он назвал Великобританию.

Представитель Кремля утверждает, что эти государства пытаются не допустить дальнейшего распространения "усталости от помощи Украине" и призывают европейских партнеров продолжать поддерживать Киев.

Кроме того, Песков заявил, что украинская власть якобы неоднородна, а отдельные политические силы пытаются воспользоваться ситуацией в своих интересах. При этом он повторил известную позицию Кремля о якобы нелегитимности украинской власти.

В то же время Песков не привел новых аргументов, которые свидетельствовали бы о появлении конкретных перспектив для прекращения боевых действий. Его заявление фактически сводится к тому, что Кремль не видит возможностей для прогресса и возлагает ответственность за это на Киев. При этом в это же время Россия продолжает свою военную кампанию против Украины.

Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий рассказывал, что Россия не демонстрирует готовности прекратить огонь и перейти к полноценным переговорам с Украиной. По данным украинской разведки, Москва не планирует заключать мирное соглашение до конца 2026 года и продолжает рассчитывать на достижение своих военных целей, в частности захват всей Донецкой области. В то же время Скибицкий предупреждал, что Россия осенью и зимой может продолжить удары по энергетике, оборонным и военным объектам, логистике и топливной инфраструктуре.

Кроме того, 18 августа советник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не согласна на прекращение войны путем её "замораживания" по нынешней линии фронта. По его словам, позиция Москвы в отношении "этого предложения" остается неизменной.