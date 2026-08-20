"Передумов для оптимізму немає": у Кремлі звинуватили Україну у відсутності шансів на мирну угоду

У Кремлі заявили, що наразі не бачать підстав для оптимізму щодо мирного врегулювання війни в Україні. При цьому прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков пов’язав відсутність перспектив для переговорів із позицією Києва.

Як сказав прессекретар Путіна під час брифінгу 20 серпня, ситуація на фронті, за його словами, нібито не дає підстав очікувати швидкого прогресу в питанні завершення війни.

"Наразі у зв’язку з позицією київського режиму якихось передумов для оптимізму щодо мирного врегулювання немає", – заявив представник Кремля.

Також Пєсков зазначив, що Росія високо оцінює зусилля держав, які намагаються сприяти мирному процесу. Однак, таких країн, на думку Москви, небагато, через що їхні дипломатичні ініціативи Кремль вважає особливо цінними.

Серед іншого, прессекретар російського президента заговорив про втому від підтримки України. Він заявив, що така тенденція нібито справді спостерігається, однак одразу додав, що її не варто перебільшувати.

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За словами Пєскова, низка європейських держав продовжує збільшувати свою участь у війні, зокрема надаючи Україні технологічну та технічну підтримку. Серед таких країн він назвав Велику Британію.

Представник Кремля стверджує, що ці держави намагаються не допустити подальшого поширення втоми від допомоги Україні та закликають європейських партнерів продовжувати підтримку Києва.

Також Пєсков заявив, що українська влада нібито є неоднорідною, а окремі політичні сили намагаються скористатися ситуацією у власних інтересах. При цьому він повторив відому позицію Кремля про нібито нелегітимність української влади.

Водночас Пєсков не навів нових аргументів, які б свідчили про появу конкретних перспектив для припинення бойових дій. Його заява фактично зводиться до того, що Кремль не бачить можливостей для прогресу та покладає відповідальність за це на Київ. При цьому в цей же час Росія продовжує свою військову кампанію проти України.

Раніше заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький розповідав, що Росія не демонструє готовності припиняти вогонь і переходити до повноцінних переговорів з Україною. За даними української розвідки, Москва не планує укладати мирну угоду до кінця 2026 року та продовжує розраховувати на досягнення своїх військових цілей, зокрема захоплення всієї Донецької області. Водночас Скібіцький попереджав, що Росія восени та взимку може продовжити удари по енергетиці, оборонних і військових об’єктах, логістиці та паливній інфраструктурі.

Крім того, 18 серпня радник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявляв, що Росія не погоджується на припинення війни шляхом її "замороження" по нинішній лінії фронту. За його словами, позиція Москви щодо "цієї пропозиції залишається незмінною.