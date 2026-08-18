Чи буде мир у 2026 році: у ГУР розкрили плани Кремля

Росія не демонструє готовності припинити вогонь і почати нормальні переговори з Україною. За даними ГУР, Москва не планує домовленостей або мирної угоди до кінця 2026 року.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За його словами, Кремль продовжує наступальні дії та розраховує досягти поставлених цілей.

“В планах їхнього генерального штабу завершити захоплення Донецької області до кінця цього року”, — заявив Скібіцький.

За словами представника ГУР, Росія також продовжить удари по Україні восени та взимку. Під загрозою залишаються оборонні та військові об’єкти, енергетика, логістика й АЗС. Взимку найбільш вразливими можуть бути електроенергетика та опалення, а також газова інфраструктура.

Скібіцький зазначив, що Росія вже використовує засоби для ураження енергетичної інфраструктури. Зокрема, росіяни розробили безпілотник, призначений для пошкодження електроопор і ліній електропередач.

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Водночас у ГУР не бачать ознак підготовки Росії до нового наступу з півночі України. Теоретично така операція можлива цього року, але наразі для неї немає необхідних військ та відповідних індикаторів підготовки.

У розвідці не виключають нової мобілізації в Росії після виборів. За словами Скібіцького, без неї російське командування не зможе сформувати нові з’єднання, зокрема перетворити наявні бригади на дивізії.

За даними ГУР, російське угруповання, яке воює проти України, налічує близько 670 тисяч військових бойового компонента та ще 65 тисяч людей в оперативному резерві. Водночас у липні втрати російської армії становили щонайменше 40 тисяч убитими та пораненими, тоді як контракт із Міноборони РФ уклали близько 39 тисяч осіб.

Скібіцький також заявив, що українські удари вглиб Росії впливають на ситуацію в країні. За його словами, українські deepstrike-удари стали другим за важливістю питанням, яке турбує російське населення після рівня життя.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ прагне завершити війну з Росією до початку зими 2026 року. За його словами, Україна робитиме для цього все можливе, однак терміни залежать від результатів дипломатичних зусиль і тиску на РФ. Також Зеленський повідомив, що Росія, за наявною інформацією, готує нову мобілізацію та удари.

Водночас Financial Times із посиланням на поінформовані джерела повідомило, що Володимир Путін найближчим часом не планує переходити до змістовних переговорів про завершення війни. За даними співрозмовників видання, Кремль очікує посилення тиску США на Україну та не має наміру відмовлятися від максималістських вимог.

Джерела FT також зазначили, що щонайменше до лютого 2027 року не очікують ознак готовності Москви до реальних мирних переговорів. За їхніми словами, українські дії не змінили позицію Путіна, а російська влада стала ще жорсткіше заявляти про необхідність продовження війни.