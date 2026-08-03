"До зими": Зеленський зробив несподівану заяву про кінець війни

Україна робитиме все можливе, щоб війна з Росією завершилася до початку зими 2026 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час наради послів України в Києві.

Про це повідомило видання “РБК-Україна” з посиланням на виступ президента.

За словами Зеленського, цього року головним завданням українських послів є максимальна підтримка зовнішнього напряму роботи уряду у відносинах з міжнародними партнерами.

Президент зазначив, що наразі неможливо точно спрогнозувати, коли дадуть результат дипломатичні зусилля, санкції України та її партнерів, а також інші заходи тиску на Росію. Водночас, за його словами, цей тиск має досягти такого рівня, щоб у Росії не залишилося іншого вибору, окрім миру.

“Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі”, — сказав Зеленський.

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Президент також заявив, що, за наявною інформацією, Володимир Путін готує нову мобілізацію та нові удари. За словами Зеленського, Україна бачить наміри Росії, об'єднує партнерів і продовжує тиснути на агресора.

Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що глава РФ Володимир Путін не планує найближчим часом вести змістовні переговори про завершення війни. За даними співрозмовників видання, у Кремлі розраховують, що США тиснутимуть на Україну, а російська сторона й надалі наполягатиме на своїх максималістських вимогах.

Джерела видання також стверджували, що до лютого 2027 року не варто очікувати жодних ознак готовності Москви до реальних мирних переговорів. Водночас, за їхніми словами, останні дії України не змусили Путіна змінити свою позицію, а риторика Кремля щодо продовження війни лише посилилася.

Раніше Фокус писав, що заяву Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки спростували. Водночас експерти зазначали, що російські війська контролюють окремі ключові об'єкти в місті, однак повного контролю над Костянтинівкою не мають.

Також повідомлялося, що в Кремлі фактично визнали: так звана "СВО" перетворилася на повномасштабну війну. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що між Росією та Україною триває справжня війна, а не "спеціальна воєнна операція".