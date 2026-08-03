"До зимы": Зеленский сделал неожиданное заявление о конце войны

Украина будет делать все возможное, чтобы война с Россией завершилась в начале зимы 2026 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания послов Украины в Киеве.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на выступление президента.

По словам Зеленского, в текущем году главной задачей украинских послов является максимальная поддержка внешнего направления работы правительства в отношениях с международными партнерами.

Президент отметил, что пока невозможно точно спрогнозировать, когда дадут результат дипломатические усилия, санкции Украины и ее партнеров, а также другие меры давления на Россию. В то же время, по его словам, это давление должно достигнуть такого уровня, чтобы у России не осталось иного выбора, кроме мира.

"Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело и что Путин надеется затягивать эту войну и дальше", — сказал Зеленский.

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Президент также заявил, что по имеющейся информации, Владимир Путин готовит новую мобилизацию и новые удары. По словам Зеленского, Украина видит намерения России, объединяет партнеров и продолжает давить на агрессора.

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что глава РФ Владимир Путин не планирует в ближайшее время вести содержательные переговоры о завершении войны. По данным собеседников издания, в Кремле рассчитывают, что США будут давить на Украину, а российская сторона и дальше будет настаивать на своих максималистских требованиях.

Источники издания также утверждали, что до февраля 2027 г. не стоит ожидать никаких признаков готовности Москвы к реальным мирным переговорам. В то же время, по их словам, последние действия Украины не заставили Путина изменить свою позицию, а риторика Кремля по продолжению войны только усилилась.

Ранее Фокус писал, что заявление Владимира Путина о якобы захвате Константиновки опровергли. В то же время эксперты отмечали, что российские войска контролируют отдельные ключевые объекты в городе, однако полного контроля над Константиновкой нет.

Также сообщалось, что в Кремле фактически признали: так называемая "СВО" превратилась в полномасштабную войну. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной продолжается настоящая война, а не "специальная военная операция".