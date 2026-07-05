Даже военные корреспонденты РФ не верят: в ISW опровергли заявление Путина о захвате Константиновки

Российский диктатор Владимир Путин вместе с военным командованием РФ объявили о полной оккупации города Константиновка в Донецкой области. Однако эти заявления не соответствуют действительности, заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

3 июля Путин якобы недалеко от передовой заслушал доклады военных командиров о ходе российского вторжения. Там ему сообщили о захвате Константиновки, напоминают в ISW.

В то же время в Институте признали, что российская армия контролирует отдельные ключевые объекты в городе, в частности заводы, церкви и кварталы.

Чем заявления российского командования отличаются от реальности

Аналитики обратили внимание на то, что российское командование провело ряд длительных тактических докладов для Владимира Путина, чтобы объявить об информационной победе в связи с захватом Константиновки.

Однако в реальности заявления россиян невозможно подтвердить. Обычно признаком продвижения российских войск служит то, что украинская армия начинает наносить удары по позициям, куда продвинулся противник. Однако пока ни в одном районе Константиновки этого не обнаружено.

Відео дня

Отдельно в ISW отметили, что Минобороны России и другие российские источники публиковали немало видео с военнослужащими ВС РФ, на которых те якобы стоят с флагом в Константиновке и в ее окрестностях. Тем самым они якобы хотят подтвердить заявления российского Минобороны о продвижении войск.

В то же время видеоролики часто обрываются, поэтому невозможно подтвердить, что россияне действительно контролируют те позиции, где были сняты эти видео.

Кроме того, в ISW не обнаружили ни одного видео, на котором ВС РФ использовали бы технику, минометы или ствольную артиллерию из Константиновки. Это свидетельствовало бы о том, что РФ полностью контролирует город.

Почему заявления РФ являются ложными

После заявления Путина и российских военачальников президент Украины Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ опровергли заявление российской стороны о захвате Константиновки. По данным украинской стороны, по состоянию на середину июня в Константиновке находится от 100 до 250 военнослужащих.

Позже, по состоянию на 23 июня, украинских военных в городе по-прежнему было больше, чем россиян.

Вместе с тем заявление Путина опровергают как российские командиры, так и военные корреспонденты, которые утверждали, что Силы обороны Украины по-прежнему контролируют ряд позиций в городе.

Зачем Россия лжет об успехах

По данным аналитиков, Россия заявила о якобы скором захвате Константиновки, чтобы объявить, что остальная часть Донецкой области будет оккупирована столь же быстро.

В то же время россияне всё активнее появляются в городе, поэтому его захват вполне возможен, но это вряд ли приведёт к быстрому оперативному прорыву на всей территории Донецкой области.

Кроме того, в ISW убеждены, что даже если город будет захвачен, то ВС РФ, вполне вероятно, могут исчерпать свой наступательный потенциал. При этом наступательная кампания, продолжающаяся весной-летом 2026 года, пока не принесла никаких успехов.

О захвате города россиянами опроверг и президент Владимир Зеленский. По его словам, Россия распространяет ложную информацию о ситуации на фронте и пытается убедить мир в якобы захвате Константиновки.

Напомним, что Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки на шесть часов: с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

Проникновение россиян в Константиновку создает немало проблем для ВСУ и их логистики, но происходит настолько медленно и с такими потерями, что говорить об их существенных успехах не приходится, уверяет военный обозреватель Дмитрий Снегирев.

Напомним, "Фокус" рассказывал о том, как командование РФ пытается окружить город, и чего ожидать дальше.