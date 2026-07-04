"Тогда встретимся там": Зеленский высмеял заявление Путина о "захвате" Константиновки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Константиновка в Донецкой области не находится под контролем российских войск, несмотря на соответствующие заявления Кремля. Глава государства также иронично предложил Владимиру Путину встретиться в этом городе для переговоров о завершении войны, если РФ действительно контролирует этот населённый пункт.

4 июля на своей странице в Telegram после беседы с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент Украины опубликовал сообщение, в котором отметил, что Россия распространяет ложную информацию о ситуации на фронте и пытается убедить мир в якобы захвате Константиновки.

Зеленский сообщил, что в ходе беседы с немецким канцлером стороны обсудили, прежде всего, вопрос об укреплении украинной противовоздушной обороны. По словам президента, Украине требуются дополнительные ракеты для систем Patriot, поскольку Россия продолжает делать ставку на массированные ракетные удары по украинским городам.

Кроме того, президент проинформировал Мерца о текущей ситуации на фронте и результатах действий украинских военных. В своем посте Зеленский заявил, что накануне Дня независимости США Владимир Путин "решил солгать миру и президенту Америки" относительно событий на Донбассе.

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Накануне Путин заявлял, что Константиновка уже находится под контролем РФ. Однако Зеленский подчеркнул, что эти утверждения не соответствуют действительности.

"Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблем встретиться со мной там и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то положить конец войне", — заявил президент Украины.

В то же время Зеленский добавил, что реальная ситуация на фронте существенно отличается от заявлений российского руководства. По его словам, Кремль пытается создавать информационные поводы и демонстрировать несуществующие успехи российской армии.

"Но всё же он не перейдёт линию фронта: правда сильно отличается от слов Путина", — добавил он.

В конце обращения президент поблагодарил украинских военных за защиту государства, а также Германию и международных партнеров за поддержку Украины.

Стоит отметить, что группировка войск "Восток" также опровергла заявления Кремля о якобы захвате Константиновки. В частности, украинские военные подчеркнули, что город находится под контролем Сил обороны, а российские заявления назвали очередным фейком, призванным скрыть большие потери и провал планов армии РФ. Также в ВСУ сообщили, что в отдельных районах Константиновки продолжаются боевые столкновения, а попытки оккупантов прорваться в город выявляются и уничтожаются.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский рассказывал, что Россия уже 15 раз переносила "конечные сроки" полной оккупации Донецкой области, однако ни один из планов Кремля так и не был реализован. По словам президента, теперь российское руководство поставило армии РФ новый дедлайн — до конца 2026 года.

Кроме того, "Фокус" писал, что недавно Владимир Путин в очередной раз повторил кремлевские нарративы о якобы "обстрелах Донбасса" со стороны Украины и заявил, что не намерен заканчивать войну, пока Россия не достигнет всех поставленных целей.