"То зустрінемось там": Зеленський висміяв заяву Путіна про "захоплення" Костянтинівки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Костянтинівка на Донеччині не перебуває під контролем російських військ, попри відповідні заяви Кремля. Глава держави також іронічно запропонував Володимиру Путіну зустрітися у місті для переговорів про завершення війни, якщо РФ справді контролює населений пункт.

На своїй сторінці в Telegram 4 липня після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент України оприлюднив допис, де зазначив, що Росія поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті та намагається переконати світ у нібито захопленні Костянтинівки.

Зеленський повідомив, що під час розмови з німецьким канцлером сторони обговорили насамперед питання посилення української протиповітряної оборони. За словами президента, Україна потребує додаткових ракет для систем Patriot, оскільки Росія продовжує робити ставку на масовані ракетні удари по українських містах.

Також президент поінформував Мерца про поточну ситуацію на фронті та результати дій українських військових. У своєму дописі Зеленський заявив, що напередодні Дня незалежності США Володимир Путін "вирішив збрехати світу і президенту Америки" щодо подій на Донбасі.

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Напередодні Путін запевняв, що Костянтинівка вже перебуває під контролем РФ. Однак Зеленський наголосив, що ці твердження не відповідають дійсності.

"Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити", — заявив президент України.

Водночас Зеленський додав, що реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від заяв російського керівництва. За його словами, Кремль намагається створювати інформаційні приводи та демонструвати неіснуючі успіхи російської армії.

"Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", — додав він.

Наприкінці звернення президент подякував українським військовим за оборону держави, а також Німеччині та міжнародним партнерам за підтримку України.

Варто зауважити, що угруповання військ "Схід" також спростувало заяви Кремля про нібито захоплення Костянтинівки. Зокрема, українські військові наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони, а російські заяви назвали черговим фейком для приховування великих втрат та провалу планів армії РФ. Також у ЗСУ повідомили, що в окремих районах Костянтинівки тривають боєзіткнення, а спроби окупантів прорватися до міста виявляють і знищують.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський розповідав, що Росія вже 15 разів переносила "кінцеві терміни" повної окупації Донецької області, однак жоден із планів Кремля так і не був реалізований. За словами президента, тепер російське керівництво поставило армії РФ новий дедлайн — до кінця 2026 року.

Також Фокус писав, що нещодавно Володимир Путін вкотре повторив кремлівські наративи про нібито "обстріли Донбасу" з боку України та заявив, що не має наміру завершувати війну, доки Росія не досягне всіх поставлених цілей.