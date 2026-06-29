"Досі марить Донбасом": Путін встановив ЗС РФ нові терміни захоплення територій, — Зеленський

Російське керівництво вкотре відтермінувало виконання власної мети щодо повної окупації Донецької області, і президент України Володимир Зеленський назвав чергові "кінцеві терміни" Кремля.

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що Росія вже неодноразово змінювала строки, в які планувала повністю захопити Донеччину. За його словами, нині російське командування отримало черговий дедлайн — до кінця поточного року.

Як уточнив президент, він щодня заслуховує доповіді військового командування про ситуацію на передовій.

За словами Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення Кремль уже 15 разів призначав конкретні дати для захоплення Донецької області, однак жоден із цих планів так і не був реалізований. Лише у 2022 році російська влада кілька разів переносила свої очікування.

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"Уже 15 разів було це марення у них – наче вони повністю захоплять Донбас. У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня", — загадав Зеленський.

Також глава держави нагадав, що у 2023 році після чергових невдач російське керівництво двічі коригувало свої плани. Подібна ситуація повторилася і в наступні роки. Зокрема, у 2025 році Москва тричі змінювала визначені терміни, а вже у 2026 році нові дедлайни переносилися спочатку на березень, потім на вересень, а тепер — на 31 грудня.

На думку президента, якщо Росія не відмовиться від війни, то й нинішній термін, найімовірніше, повторить долю всіх попередніх. За його словами, Україна неодноразово пропонувала шляхи для припинення бойових дій, однак російська сторона щоразу відкидала такі ініціативи.

Також Зеленський зауважив, що прагнення Кремля продовжувати війну означатиме нові людські втрати для самої Росії. А самим росіянам, які ще не потрапили під мобілізацію, варто замислитися над тим, яку ціну доведеться заплатити за рішення російського керівництва.

"Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі", — сказав він.

Підсумовуючи, глава держави заявив, що останні заяви Москви свідчать про небажання припиняти агресію. Саме тому міжнародні партнери мають і надалі посилювати тиск на Росію та створювати для неї дедалі більше перешкод для продовження війни.

"Вже всі пропозиції ми дали, щоб цю війну завершити, і Росія щоразу відмовляється. Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі", — зазначив Зеленський.

Раніше в інтерв'ю британському виданню Sky News Володимир Зеленський зазначав, що погодився б на замороження лінії фронту в її нинішньому вигляді, якщо це дозволить швидше припинити бойові дії та перевести процес завершення війни у дипломатичну площину.

Також нещодавно Володимир Путін вкотре повторив кремлівські наративи про нібито "обстріли Донбасу" з боку України та заявив, що не має наміру завершувати війну, доки Росія не досягне всіх поставлених цілей.