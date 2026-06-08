"Це найшвидший шлях": Зеленський заявив, що готовий заморозити лінію фронту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодився б на замороження лінії фронту у війні з Росією у сучасному її стані. Це може бути найшвидшим шляхом до миру.

У випадку, якби перемир'я між сторонами було укладено зараз, саме сценарій замороження лінії розмежування зміг би перевести врегулювання ситуації у "дипломатичне русло". Про це Володимир Зеленський заявив 7 червня в інтерв'ю британському виданню Sky News.

Головна ідея такого сценарію не просто заморозити ситуацію, а зупинити війну "так, щоб вона не повернулася".

"Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона не повернулася. Ідея не просто в тому, щоб заморозити ситуацію, але найшвидший шлях до цього — це заморозити її і перевести в дипломатичне русло", — пояснив президент.

На запитання, чи означає такий шлях поступку Києва Москві тим, чого вона вимагає, Зеленський пояснив, що це не так.

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"Ні, це не просто поступка. Залишитися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам — повернутися. Я думаю, це важливо для нас", — наголосив український лідер.

Інші заяви Зеленського в інтерв'ю Sky News

В ході розмови Володимир Зеленський також підтвердив, що бачився російським олігархом і ексвласником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем у Києві у травні. Це було зроблено для того, щоб передати через Абрамовича листа російському диктатору Володимиру Путіну. Зеленський також сказав йому, що Україна не готова поступатися Донбасом.

Також політик оголосив, що Україна продовжуватиме здійснювати удари вглиб території Росії. Зеленський анонсував, що країна ставатиме сильнішою з кожним днем і поверне війну на територію РФ.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писало, що Путін відкинув посередництво Європи у мирних переговорах і наполягає на "домовленостях" з Аляски.

Також 3 червня Володимир Зеленський запропонував Путіну провести прямі переговори.