"Это самый быстрый путь": Зеленский заявил, что готов заморозить линию фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на замораживание линии фронта в войне с Россией в современном ее состоянии. Это может быть самым быстрым путем к миру.

В случае, если бы перемирие между сторонами было заключено сейчас, именно сценарий замораживания линии разграничения смог бы перевести урегулирование ситуации в "дипломатическое русло". Об этом Владимир Зеленский заявил 7 июня в интервью британскому изданию Sky News.

Главная идея такого сценария не просто заморозить ситуацию, а остановить войну "так, чтобы она не вернулась".

"Мы хотим остановить войну так, чтобы она не вернулась. Идея не просто в том, чтобы заморозить ситуацию, но самый быстрый путь к этому — это заморозить ее и перевести в дипломатическое русло", — пояснил президент.

На вопрос, означает ли такой путь уступку Киева Москве тем, чего она требует, Зеленский объяснил, что это не так.

Відео дня

"Нет, это не просто уступка. Остаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам — вернуться. Я думаю, это важно для нас", — подчеркнул украинский лидер.

Другие заявления Зеленского в интервью Sky News

В ходе разговора Владимир Зеленский также подтвердил, что виделся российским олигархом и экс-владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем в Киеве в мае. Это было сделано для того, чтобы передать через Абрамовича письмо российскому диктатору Владимиру Путину. Зеленский также сказал ему, что Украина не готова уступать Донбасс.

Также политик объявил, что Украина будет продолжать осуществлять удары вглубь территории России. Зеленский анонсировал, что страна будет становиться сильнее с каждым днем и вернет войну на территорию РФ.

Напомним, ранее Bloomberg писало, что Путин отверг посредничество Европы в мирных переговорах и настаивает на "договоренностях" по Аляске.

Также 3 июня Владимир Зеленский предложил Путину провести прямые переговоры.