"Не ждать пока США закончат все войны": Зеленский предложил Путину прямые переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев готов к любому формату переговоров по завершению войны, а именно провести прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Ведь сейчас внимание Америки сместилось на другие конфликты в мире.

Глава государства отметил, что Украина фактически оказалась в "очереди этих войн". Об этом украинский президент рассказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

Зеленский о мирных переговорах

По словам Зеленского, Украина до сих пор ждет, когда прибудет официальная переговорная группа из Соединенных Штатов. Но этот процесс, по его мнению, затягивается слишком долго.

"Я готов прямо сейчас начать прямые переговоры с Путиным, чтобы не ждать, пока США закончат все конфликты в мире, а потом очередь дойдет до нас. Мы находимся сегодня не в фокусе. На мой взгляд, Иран — это вопрос номер один для США", — сказал президент Украины.

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Что сказал президент Зеленский во время брифинга с Рютте в Киеве во время брифинга

Другие тезисы украинского главы на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве:

Россияне должны знать: если они будут применять против нас дроны и ракеты, мы будем отвечать. Мы бьем исключительно по справедливым военным целям в России.

Это Украина нужна крупнейшему военному альянсу, а не наоборот. А еще больше это нужно россиянам.

Баллистика — это последний аргумент рф в войне. Ее сложнее перехватывать и враг все чаще использует это вооружение для ударов по украинским городам, поэтому Киев рассчитывает на дополнительную поддержку партнеров.

Баллистика — это последний аргумент рф в войне. Ее сложнее перехватывать и враг все чаще использует это вооружение для ударов по украинским городам, поэтому Киев рассчитывает на дополнительную поддержку партнеров. На производство оружия Украина направляет ~$45-50 млрд в год.

Украинские эксперты будут направлены в страны Балтии и Румынию для обмена опытом в противодействии дронам.

Рютте отметил атаки украинских дронов на РФ

Переговоры о мире: что известно

Ранее Владимир Зеленский в интервью Face the Nation, в котором прямо заявил, что до зимы 2026 года есть возможность начать мирные переговоры с Россией. Но в то же время, многое в этом переговорном процессе зависит от санкционного давления США и Европы.

Также Фокус писал, что Владимир Зеленский направил Дональду Трампу срочное письмо, в котором предупредил о критической ситуации с противоракетной обороной Украины.