Мирные переговоры с Путиным: Зеленский заявил об "окне возможностей" и обратился к США

Президент уверен, что сейчас нужно найти дипломатический путь, но также нужна лицензия на производство ракет Patriot. Ведь в нынешних напряженных условиях американское производство антибаллистических ракет всех обеспечить не может.

Владимир Зеленский дал интервью Face the Nation, в котором прямо заявил, что до зимы 2026 года есть возможность начать мирные переговоры с Россией. Но в то же время, многое в этом переговорном процессе зависит от санкционного давления США и Европы. И нужно решить проблемы, связанные с обороной.

Мирные переговоры — кто может представлять Европу

Президент Украины отметил, что, начиная с декабря 2025 года, Россия начала терять инициативу на поле боя. И он сообщил об этом союзникам: "В январе 2026 года я сказал нашим американским партнерам: "Считаю, что есть окно для переговоров, потому что каждый месяц Россия будет терять все больше и больше своих войск". Сейчас они не могут оккупировать за месяц больше территории, чем мы освобождаем".

Зеленский подчеркнул, что нужно найти дипломатический путь — сесть и говорить — до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию.

По его мнению, представлять Европу на переговорах могли бы Великобритания, Франция и Германия. Но есть и другие варианты: "У нас также есть надежные партнеры из стран Северной Европы. Турция всегда хотела быть посредником, и мы имели определенные успехи в возвращении наших военнопленных с их помощью... Кто в конце концов будет представлять Европу? Это должны решить Украина и Европа. Но не менее важно, чтобы Россия была готова к диалогу и присутствию Европы".

Вооруженные соглашения с США — что известно

Зеленский отметил, что Украина бы хотела заключить первую Drone Deal с Соединенными Штатами, ведь США хотели протестировать все типы наших дронов.

"Мы согласились на то, как они хотели испытывать, использовать для тренировок и применять наши системы в воздухе, на земле и на море. Но мы до сих пор не имеем двусторонней Drone Deal — большого рамочного документа", — рассказал Зеленский.

Он сообщил, что сейчас соглашения Drone Deals, которые имеет Украина, заключены с некоторыми странами Ближнего Востока и Европы, и готовится большая Drone Deal с ЕС: "Надеюсь, мы достигнем такого же соглашения с нашими американскими партнерами. Я на это рассчитываю".

Президент считает, что это было бы самое сильное в мире сотрудничество, ведь американские компании имеют передовые технологии ИИ, которых нет у нас, зато Украина имеет значительный опыт на поле боя. Но уже пора вести переговоры, а не говорить о них: "Сделать необходимые шаги и сделать это как можно быстрее. Для этого нам нужно, чтобы президент Трамп сказал "да".

Также нужно решать проблему с американскими Patriot, ведь в Соединенных Штатах недостаточно производства антибаллистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях мира. 60-65 антибаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами — это ничто, отметил Зеленский: "Это не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot... Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут и отреагируют".

"Мы можем увеличить производство ракет Patriot. Это поможет нам. Это поможет Ближнему Востоку и любой другой стране, которой Соединенные Штаты решат помочь. Пока мы не будем производить европейскую антибаллистическую систему, нам будет нужна поддержка Соединенных Штатов", — резюмировал Владимир Зеленьский.

