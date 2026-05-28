"Сопротивляются не только в России": почему тормозится развитие украинской баллистики, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что развитие украинской баллистики тормозится не только из-за противодействия России, но и из-за конкуренции и интересов международного оборонного рынка. Но несмотря на это, Украина продвигает создание собственной антибаллистической системы совместно с европейскими партнерами.

Об этом в комментарии журналистам телемарафона "Единые новости" рассказал президент Украины Владимир Зеленский 28 мая. По словам главы государства, он постоянно продвигает идею создания украинской баллистики и антибаллистики, однако этот процесс оказался чрезвычайно сложным. В частности, сопротивление созданию вооружения возникает не только со стороны России, которая не заинтересована в усилении украинского военного потенциала, но и со стороны других игроков из-за вопроса конкуренции и бизнес-интересов.

Как пояснил президент, многие страны и производители вооружения не хотят появления нового сильного конкурента в сфере баллистических технологий. И все же он заверил, что продолжает "дожимать" эту идею и намерен добиться результата.

"Я толкаю эту идею, которая очень сложная, потому что никто не хочет иметь сильных конкурентов. Я толкаю постоянно идею украинской баллистики и украинской антибаллистики. Украинскую баллистику не хочет не только Россия. Россия — по понятным причинам. А не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции. Но я считаю, что я доталкиваю эту идею. Так же как и толкаем идею антибаллистики", — заявил Зеленский.

Также Зеленский рассказал о работе над созданием европейской антибаллистической системы. Несмотря на сопротивление большинства государств, Украина уже достигла соответствующих договоренностей со Швецией, которая стала первым крупным партнером в этом направлении.

"Это первая из крупных партнеров, которые нам нужны для антибаллистики. Еще нужно пару партнеров. Я считаю, что за лето, в разных форматах встречи, мы дотолкаем и дожмем эту идею и начнем работать над тем, чтобы побороть этот вызов баллистический, который очень сложный", — сказал Зеленский.

Кроме того, на своей странице в Telegram Зеленский добавил, Украина продолжает искать способы эффективнее защищать небо от российских ракет и дронов, однако в вопросе борьбы с баллистикой возможности государства пока остаются ограниченными. По словам президента, пока единственным действенным инструментом против таких угроз остаются системы Patriot, поэтому Киев настаивает на получении дополнительных ракет PAC-3 или лицензий на их производство в Украине.

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия продолжает массово атаковать украинские города и приграничные регионы управляемыми авиабомбами, которые сбрасываются с большого расстояния. Именно поэтому Украина рассчитывает на усиление авиации истребителями Gripen и ракетами Meteor, способными оттеснить российские самолеты и усложнить применение КАБов. Зеленский также сообщил, что обратился к Дональду Трампу и Конгрессу США с призывом ускорить решение по усилению украинской противовоздушной обороны.

Напомним, что 28 мая Украина и Швеция договорились о масштабном оборонном сотрудничестве, которое предусматривает закупку до 20 истребителей Gripen E/F и передачу еще 16 самолетов Gripen C/D в рамках военной помощи. Первые истребители могут поступить уже в течение ближайших 10 месяцев, а украинские пилоты уже начали подготовку к работе на этих самолетах.

