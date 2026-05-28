Прибудут уже через 10 месяцев: Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen

Украина договорилась о закупке до 20 шведских истребителей Gripen, а также получит еще 16 самолетов в качестве помощи от Швеции. Первые борта могут поступить уже в течение ближайших 10 месяцев, а украинские пилоты уже начали обучение.

Об этом сообщили на встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

В совместном заявлении политики отметили, что Украина и Швеция запускают масштабное оборонное соглашение для усиления украинской ПВО.

Как отмечается, первым шагом правительство Швеции предоставляет возможность приобрести до 20 истребителей Gripen E/F. Для этого Украина планирует направить 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС в рамках Ukraine Support Loan.

После реализации этого соглашения Швеция также намерена передать Украине 16 истребителей Gripen C/D в рамках двусторонней помощи.

В заявлении также сообщили, что Швеция представила свой самый большой пакет военной помощи Украине. В него, кроме передачи Gripen C/D, входят дальнобойное вооружение, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и поддержка инноваций.

Ранее Украина называла Gripen в модификациях C/D одними из самых желанных самолетов для усиления боевой авиации.

Ранее аналитики Defense Express оценивали количество истребителей JAS 39 C/D на вооружении Швеции примерно в 100 самолетов. Эксперты также считали, что в ближайшей перспективе эти истребители будут иметь преимущество над подержанными украинскими F-16 и Mirage 2000F-5, в частности благодаря ракетам класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью поражения до 200 километров.

