Прибудуть вже через 10 місяців: Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen

Україна домовилася про закупівлю до 20 шведських винищувачів Gripen, а також отримає ще 16 літаків як допомогу від Швеції. Перші борти можуть надійти вже протягом найближчих 10 місяців, а українські пілоти вже почали навчання.

Про це повідомили на зустрічі президента України Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

У спільній заяві політики зазначили, що Україна та Швеція запускають масштабну оборонну угоду для посилення української ППО.

Як зазначається, першим кроком уряд Швеції надає можливість придбати до 20 винищувачів Gripen E/F. Для цього Україна планує спрямувати 2,5 мільярда євро з кредиту ЄС у межах Ukraine Support Loan.

Після реалізації цієї угоди Швеція також має намір передати Україні 16 винищувачів Gripen C/D у межах двосторонньої допомоги.

У заяві також повідомили, що Швеція представила свій найбільший пакет військової допомоги Україні. До нього, окрім передачі Gripen C/D, входять далекобійне озброєння, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та підтримка інновацій.

Раніше Україна називала Gripen у модифікаціях C/D одними з найбажаніших літаків для посилення бойової авіації.

Раніше аналітики Defense Express оцінювали кількість винищувачів JAS 39 C/D на озброєнні Швеції приблизно у 100 літаків. Експерти також вважали, що у найближчій перспективі ці винищувачі матимуть перевагу над уживаними українськими F-16 та Mirage 2000F-5, зокрема завдяки ракетам класу “повітря-повітря” Meteor із дальністю ураження до 200 кілометрів.

