Лазер "Тризуб" на причепі нищить дрони за 900 м: чому він кращий, ніж Iron Beam та DragonFire

Україна незабаром отримає лазерну зброю "Тризуб" — систему протиповітряної оборони, встановлену на причіп, яка збиває дрони та сліпить літаки, розповіла компанія-виробник. Вперше про неї заговорили у 2024 році, а фінальні випробування почались весною 2026 — через два роки. Тим часом британська система DragonFire створювалась сім років, а ізраїльська Iron Beam — близько 10. Яку характеристики новітнього "Тризубу", які цілі він збиває та чим відрізняється від світових та українських аналогів?

Лазерний комплекс "Тризуб" пропалює FPV-дрони на відстані 800–900 метрів та дістає розвідувальні БпЛА на дистанції до 1,5 км, розповіли на порталі Defender Media. Компанія-виробник Celebra Tech повідомила журналістам, що виріб перейшов до фінальних випробувань і минулої зими справді знищив кілька FPV. Попередній командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський повідомив про існування такої зброї у 2024 році. А вперше її показали вже у 2025 році на конференції "Європейська оборонна індустрія". З того часу над нею додатково попрацювала команда з 15 осіб, уточнили в компанії.

Лазерна зброя Тризуб — перша презентація див. з 1:03:31

У Celebra Tech заявили, що почали працювати над лазерним комплексом "Тризуб" у 2021-2022 роках. Тоді ішлося про випробування лазерної гвинтівки "Тризуб-120", яка збивала російські вертольоти Ка-52 та розвіддрони "Орлан" ЗС РФ. Після цього перевірений лазерний модуль використали під час розробки нового комплексу. Система "Тризуб" — мобільна лазерна зброя на причепі, який можна приєднати до машини та швидко доставити у потрібне місце, ідеться у статті.

Лазерна зброя Тризуб — деталі

Основні можливості лазерного комплексу "Тризуб" (згідно з відкритими даними):

збиває FPV-дрони на відстані 800-900 м. Під час випробувань установка пропалила 7, 8, 9, 13-дюймові безпілотники;

збиває розвіддрони на відстані 1500 м;

"практично здатен" збити дрони-камікадзе "Шахед" на відстані до 5 км;

можна використовувати для розмінування;

прогнозували збиття ударний БпЛА, крилатих ракет та балістики на відстані до 3 км, літаків — до 5 км, засліплення оптики — на 10 км. Про це говорили у 2025 році, але у 2026 році розробники поки про це не згадують;

мобільність — висока, оскільки комплекс встановлений на причіп;

ціна — дешевше, ніж західні аналоги.

Нові функції лазерного комплексу "Тризуб" — це інтеграція з РЛС для виявлення та відстеження цілі, використання ШІ для донаведення на ціль. На порталі "Мілітарний" повідомили з посиланням на компанію-виробника, що установку можна використовувати у приватній ППО. Також уточнюється, що після фінальних випробувань Celebra Tech проведе публічну презентацію "Тризуба".

Зауважмо, що протягом двох років лазерний комплекс справді змінився. На відео у 2025 році, яке показував Сухаревський, фігурувала система, яка виїжджала з кабіни мікроавтобуса. На фото 2026 року бачимо цілісну установку з лазерною гарматою та, ймовірно, генератором та РЛС, на причепі.

Лазерна зброя Тризуб — конструкція 2025 року Фото: Скриншот

Лазерна зброя Тризуб — конструкція 2026 року Фото: Celebra Tech

"Тризуб" проти світових аналогів лазерної зброї

На основі відкритих даних Фокус зібрав інформацію про лазерну зброю інших армій світу: про ізраїльський комплекс Iron Beam, британський DragonFire, американські системи DE M-SHORAD / HELIOS. Бачимо, що західні аналоги об'єднує висока вартість, а "Тризуб", як заявляється, дешевший, тому має перевагу в доступній ціні. До всього Iron Beam та DragonFire встановлюються на важкій мобільній техніці або стаціонарно, тим часом як український "Тризуб" — це причіп з набором устаткування (лазер, РЛС, ШІ, генератор), який швидко змінює місце дислокації та працює майже автономно. Таким чином переваги нової лазерної зброї — це економічність, масштабованість, мобільність та автономність, і тому вона справді може стати додатковим засобом ППО української армії.

Лазерна зброя Тризуб — порівняльна таблиця з Iron Beam, DragonFire, DE M-SHORAD / HELIOS, Sunray Фото: Фокус

Зазначимо, у лютому медіа розповіли про особливості іншої системи — лазерної зброї Sunray, яка збиває або засліплює повітряні цілі. З'ясувалось, що установка вже працює як система протиповітряної оборони, оскільки журналіст медіа The Atlantic на власні очі бачив збиття БпЛА на висоті 100 м.

Нагадуємо, 6 травня Фокус зібрав інформацію про випробування лазерної зброї LOCUST, яку встановили на борту авіаносця ВМС США.