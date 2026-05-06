ВМС США провели випробування нової лазерної зброї: 100% дронів знищено (фото)

Лазерна зброя LOCUST на борту американського авіаносця показала 100% ефективність у боротьбі з безпілотниками. Члени екіпажу змогли знищувати цілі відразу після короткого інструктажу та навчання.

ВМС США провели випробування лазерної зброї LOCUST, створеної компанією AeroVironment, на борту атомного авіаносця USS George H W Bush (CVN-77). Випробування тривало всього 1 день, але показало, що лазерна система може знищувати 100% цілей у вигляді дронів. Випробування показало, що військові кораблі США незабаром зможуть краще захищатися від безпілотників, пише Фокус.

Лазерна зброя привертає увагу військових у всьому світі, особливо в плані боротьби з безпілотниками. Вона дешева у використанні і дає змогу точно наводитися на ціль, але поки що цей вид озброєння не набув широкого застосування. Але все може змінитися в найближчому майбутньому.

ВМС США провели випробування лазерної зброї LOCUST на борту атомного авіаносця USS George H W Bush (CVN-77), і воно знаменує собою значний крок уперед у зміні військово-морської стратегії в бік зброї спрямованої енергії.

Раніше американські військові проводили випробування лазерної зброї, яку стаціонарно встановлювали на кораблі. Але лазерна система LOCUST не вимагає цього.

Високоенергетичний лазер можна встановлювати лише на деякий час, а потім прибирати з палуби корабля, що і було показано під час випробувань. Це не вимагає спеціальної підготовки корабля в порту, лазер можна встановити протягом короткого періоду часу в умовах загроз, що насуваються.

Цей метод дає змогу уникнути звичайних проблем, пов'язаних зі встановленням сучасної зброї на кораблі. Зазвичай встановлення нових систем озброєння займає багато часу, обходиться дорого і вимагає зупинки роботи кораблів.

Лазерна система LOCUST потужністю понад 35 кВт може бути введена в експлуатацію всього за 15 хвилин після ввімкнення живлення від корабельної електромережі або внутрішньої батареї. Лазерна зброя розроблена таким чином, щоб члени екіпажу корабля могли почати використовувати її вже за годину після початку інструктажу та навчання. Це було продемонстровано під час випробування.

Лазерна зброя LOCUST може знищувати як безпілотні літальні апарати, так і безпілотні надводні апарати. При цьому лазерну систему можна швидко демонтувати, якщо вона вже не потрібна, щоб забезпечити можливість виконання польотів морської авіації. Це означає, що, коли авіаносець перебуває в порту або у водах, де польоти неможливі, корабель може бути ефективно захищений від загроз з боку дронів.

Під час випробувань лазерна система вразила абсолютно всі дрони, після того як вона їх виявила і почала відстежувати. Це особливо важливо в морі, де відстеження і знищення дронів вкрай ускладнене за допомогою лазера або будь-якої іншої зброї.

Випробування показало, що електроніка лазерної зброї відмінно витримує вплив морського середовища, зокрема вологість і вібрацію під час руху авіаносця, завдяки системі стабілізації. Також випробування показало, що лазерна система LOCUST точно наводитися на ціль з мінімальним супутнім збитком для дружніх літальних апаратів.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: New Atlas.