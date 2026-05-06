ВМС США провели испытание нового лазерного оружия: 100% дронов уничтожены (фото)

Лазерное оружие LOCUST на борту американского авианосца показало 100% эффективность в борьбе с беспилотниками. Члены экипажа смогли уничтожать цели сразу после короткого инструктажа и обучения.

ВМС США провели испытание лазерного оружия LOCUST, созданного компанией AeroVironment, на борту атомного авианосца USS George H W Bush (CVN-77). Испытание продолжалось всего 1 день, но показало, что лазерная система может уничтожать 100% целей в виде дронов. Испытание показало, что военные корабли США вскоре смогут лучше защищаться от беспилотников, пишет Фокус.

Лазерное оружие привлекает внимание военных во всем мире, особенно в плане борьбы с беспилотниками. Оно дешевое в использовании и позволяет точно наводиться на цель, но пока что данный вид вооружения не получил широкого применения. Но все может измениться в ближайшем будущем.

ВМС США провели испытание лазерного оружия LOCUST на борту атомного авианосца USS George H W Bush (CVN-77) и оно знаменуют собой значительный шаг вперед в изменении военно-морской стратегии в сторону оружия направленной энергии.

Ранее американские военные проводили испытания лазерного оружия, которое стационарно устанавливалось на корабли. Но лазерная система LOCUST не требует этого.

Высокоэнергетический лазер можно устанавливать лишь на время, а затем убирать с палубы корабля, что и было показано во время испытаний. Это не требует специальной подготовки корабля в порту, лазер можно установить в течение короткого периода времени в условиях надвигающихся угроз.

Этот метод позволяет избежать обычных проблем, связанных с установкой современного оружия на корабли. Обычно установка новых систем вооружения занимает много времени, обходится дорого и требует остановки работы кораблей.

Лазерная система LOCUST мощностью более 35 кВт может быть введена в эксплуатацию всего за 15 минут после включения питания от корабельной электросети или внутренней батареи. Лазерное оружие разработано таким образом, чтобы члены экипажа корабля могли начать использовать его уже через час после начала инструктажа и обучения. Это было продемонстрировано во время испытания.

Лазерное оружие LOCUST может уничтожать как беспилотные летательные аппараты, так и беспилотные надводные аппараты. При этом лазерную систему можно быстро демонтировать, если она уже не нужна, чтобы обеспечить возможность выполнения полетов морской авиации. Это означает, что, когда авианосец находится в порту или в водах, где полеты невозможны, корабль может быть эффективно защищен от угроз со стороны дронов.

Во время испытаний лазерная система поразила абсолютно все дроны, после того как она их обнаружила и начала отслеживать. Это особенно важно в море, где отслеживание и уничтожение дронов крайне затруднительно с помощью лазера или любого другого оружия.

Испытание показало, что электроника лазерного оружия отлично выдерживает влияние морской среды, в частности влажность и вибрацию во время движения авианосца, благодаря системе стабилизации. Также испытание показало, что лазерная система LOCUST точно наводиться на цель с минимальным сопутствующим ущербом для дружественных летательных аппаратов.

При написании этого материала использованы источники: New Atlas.