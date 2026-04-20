Китайский "наземный авианосец" передает энергию: создана беспроводная зарядка дронов в полете

Китайские ученые создали технологию беспроводной передачи энергии беспилотным летательным аппаратам, когда они находятся в воздухе, с помощью микроволнового излучения.

Ученые из Китая, которые занимаются разработкой военных технологий, успешно испытали систему беспроводной передачи энергии, которая передает энергию с земли на дрон в полете с помощью микроволн. Эта технология может значительно увеличить время нахождения БПЛА в воздухе, поддерживая непрерывное наблюдение и ударные операции на поле боя, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новая технология беспроводной зарядки дронов в полете

Новая установка для беспроводной зарядки дронов в полете размещается на бронированной машине и с помощью микроволнового излучателя отправляет энергию на антенную решетку, установленную на днище БПЛА. Таким образом происходит непрерывная подача энергии.

Відео дня

Китайские ученые продемонстрировали эту технологию во время испытаний и оказалось, что беспроводная передача энергии может быть стабильной даже когда перемещается не только дрон, но и микроволновой передатчик, установленный на бронированной машине.

Некоторые военные аналитики назвали эту технологию "наземный авианосец". Дело в том, что бронированная машина может служить как пусковой установкой для дронов, так их зарядной станцией, которая поддерживает постоянную передачу энергии. Таким образом можно поддерживать наблюдательные и ударные операции на поле боя аналогично тому, как авианосцы поддерживают самолеты в море.

Ученые говорят, что новая технология может значительно увеличить время пребывания БПЛА в воздухе, поддерживая непрерывное наблюдение, ударные операции и радиоэлектронную борьбу.

В ходе испытаний установленная на транспортном средстве система поддерживала полет дронов в течение более 3 часов на высоте около 15 метров, демонстрируя стабильную передачу энергии.

Одной из главных технических проблем было точное выравнивание микроволнового излучателя с дроном во время движения обоих. Ученые решили эту проблему, объединив GPS-позиционирование, механизм слежения в реальном времени и бортовые системы управления полетом для непрерывной коррекции направления микроволнового луча. Это позволило обеспечить стабильную передачу энергии, несмотря на движение и изменчивость погоды.

Преимущества беспроводной передачи энергии дронам

Китайские ученые говорят, что они хотят максимально увеличить продолжительность полета дронов с помощью новой технологии. Также эта технология позволит не устанавливать большие батареи на дронах, что позволит оснащать БПЛА дополнительным оборудованием и вооружением.

В отличие от концепций, предлагающих передачу энергии дронам с помощью лазеров, передача энергии с помощью микроволнового излучения более надежна в плохих погодных условиях и менее подвержена ухудшению сигнала.

Как говорят ученые, один микроволновый излучатель потенциально может обеспечивать энергией несколько дронов одновременно, что делает эту технологию очень ценной в условиях современной войны.

При написании материала использованы источники: Aeronautical Science & Technology, Interesting Engineering, South China Morning Post.