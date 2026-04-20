Китайський "наземний авіаносець" передає енергію: створено бездротову зарядку дронів у польоті

Китайські вчені створили технологію бездротового передавання енергії безпілотним літальним апаратам, коли вони перебувають у повітрі, за допомогою мікрохвильового випромінювання.

Вчені з Китаю, які займаються розробкою військових технологій, успішно випробували систему бездротового передавання енергії, яка передає енергію з землі на дрон у польоті за допомогою мікрохвиль. Ця технологія може значно збільшити час перебування БПЛА в повітрі, підтримуючи безперервне спостереження і ударні операції на полі бою, пише Фокус.

Нова технологія бездротової зарядки дронів у польоті

Нова установка для бездротової зарядки дронів у польоті розміщується на броньованій машині і за допомогою мікрохвильового випромінювача відправляє енергію на антенну решітку, встановлену на днищі БПЛА. Таким чином відбувається безперервна подача енергії.

Китайські вчені продемонстрували цю технологію під час випробувань, і виявилося, що бездротова передача енергії може бути стабільною навіть коли переміщується не тільки дрон, а й мікрохвильовий передавач, встановлений на броньованій машині.

Деякі військові аналітики назвали цю технологію "наземний авіаносець". Річ у тім, що броньована машина може слугувати як пусковою установкою для дронів, так і їхньою зарядною станцією, яка підтримує постійне передавання енергії. Таким чином можна підтримувати спостережні та ударні операції на полі бою аналогічно до того, як авіаносці підтримують літаки в морі.

Вчені кажуть, що нова технологія може значно збільшити час перебування БПЛА в повітрі, підтримуючи безперервне спостереження, ударні операції та радіоелектронну боротьбу.

Під час випробувань встановлена на транспортному засобі система підтримувала політ дронів упродовж понад 3 годин на висоті близько 15 метрів, демонструючи стабільну передачу енергії.

Однією з головних технічних проблем було точне вирівнювання мікрохвильового випромінювача з дроном під час руху обох. Вчені вирішили цю проблему, об'єднавши GPS-позиціонування, механізм стеження в реальному часі та бортові системи управління польотом для безперервної корекції напрямку мікрохвильового променя. Це дало змогу забезпечити стабільну передачу енергії, незважаючи на рух і мінливість погоди.

Переваги бездротового передавання енергії дронам

Китайські вчені кажуть, що вони хочуть максимально збільшити тривалість польоту дронів за допомогою нової технології. Також ця технологія дасть змогу не встановлювати великі батареї на дронах, що дасть змогу оснащувати БПЛА додатковим обладнанням і озброєнням.

На відміну від концепцій, що пропонують передачу енергії дронам за допомогою лазерів, передача енергії за допомогою мікрохвильового випромінювання надійніша в поганих погодних умовах і менш схильна до погіршення сигналу.

Як кажуть учені, один мікрохвильовий випромінювач потенційно може забезпечувати енергією кілька дронів одночасно, що робить цю технологію дуже цінною в умовах сучасної війни.

Під час написання матеріалу використано джерела: Aeronautical Science & Technology, Interesting Engineering, South China Morning Post.