Новий китайський військовий транспортний літак перевершує найкращий у світі аналог зі США (фото)

Згідно з аналізом китайських учених, новий військовий транспортний літак Китаю Y-30 перевершує найкращий у світі американський аналог C-130J Super Hercules за більшістю показників.

Зусилля Китаю з модернізації свого транспортного авіафлоту набирають обертів з появою нового військового транспортного літака Y-30. Чотиримоторний турбогвинтовий літак здійснив свій перший випробувальний політ у грудні 2025 року. Тепер аналіз учених із Бейханського університету показує, що цей літак перевершує американський C-130J Super Hercules за ключовими показниками, включно з потужністю двигуна, вантажопідйомністю, конструкцією, матеріалами, авіонікою і програмним забезпеченням управління польотом, пише Фокус.

Військовий транспортний літак C-130 Hercules зіграв минулого тижня важливу роль в американській рятувальній операції з ліквідації наслідків аварії літака в Ірані. Розроблений у 1990-х роках, C-130J Super Hercules є найдосконалішим варіантом серії C-130, що з'явилася в 1950-х роках. Він лише трохи перевершує Y-30 за дальністю польоту і має великий вік, щоб на його основі було розроблено безліч варіантів для виконання спеціальних завдань.

Десятиліття служби дозволили літаку C-130J Super Hercules перетворитися на універсальну платформу з численними спеціалізованими конфігураціями для виконання різних завдань, від пошуково-рятувальних операцій до радіоелектронної боротьби.

Але китайські вчені тепер розглядають Y-30 не просто як конкурента аналога зі США, а як платформу зі значним потенціалом розширення в різних сферах застосування. Очікується, що літак Y-30 вийде за рамки простого аналога C-130J Super Hercules і отримає потенціал для широкого спектра спеціалізованих варіантів.

Літак Y-30 оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами AEP-500, які, як повідомляють китайські вчені, забезпечують значно більшу потужність, ніж двигуни Rolls-Royce AE2100D3 у C-130J Super Hercules. Що стосується вантажопідйомності, то Y-30 здатний перевозити близько 30 тонн корисного навантаження. Це значно більше, ніж його американський аналог, вантажопідйомність якого становить приблизно 20 тонн.

Військовий транспортний літак C-130J Super Hercules Фото: U.S. Air Force

Китайський транспортний літак Y-30, як стверджують китайські вчені, має більш досконалу конструкцію, а під час його виробництва використовується велика кількість композитних матеріалів, що знижує загальну вагу, зберігаючи і навіть покращуючи структурну цілісність.

Авіоніка Y-30, розроблена з використанням технологій 2020-х років, також забезпечує літаку перевагу перед C-130J Super Hercules, основні системи якого були створені в 90-х роках минулого століття.

Згідно з аналізом, після введення в експлуатацію літак Y-30 значно розширить можливості ВПС Народно-визвольної армії Китаю в плані ефективної доставки військ і техніки в зону бойових дій.

Цей літак, як повідомляється, може злітати і сідати на коротку злітно-посадкову смугу, яка навіть може не мати дуже твердого покриття. Це дає змогу літаку Y-30 сідати і злітати у вузьких гірських долинах, а також на віддалених островах.

Завдяки великій вантажопідйомності та просторій конструкції літака він зможе перевозити легкі танки, а також броньовані машини піхоти та ракетні системи безпосередньо на передові позиції.

Під час написання матеріалу використано джерела: Aerospace Knowledge, South China Morning Post, Interesting Engineering.