Фізики визначили справжній розмір фундаментальної частинки протон: давню загадку вирішено

Результати двох експериментів узгоджуються з вимірюванням розміру протона, яке раніше шокувало світ фізики елементарних частинок і яке може допомогти в пошуках нових частинок.

Фізики нарешті визначили точний розмір протона, фундаментальної частинки, з якої складається ядро атома. 16 років тому вчені були шоковані тим, що розмір протона виявився не таким, як передбачалося. Нові експерименти підтвердили минуле значення однієї з основних властивостей цієї елементарної частинки, пише Фокус.

Протон є фундаментальним будівельним блоком нашого світу. Ці частинки, разом із нейтронами, складають ядро атомів. До 2010 року фізики вважали, що добре знають основні властивості протона. Було відомо, що він складається з трьох кварків і був відомий його розмір.

Але 16 років тому один важливий експеримент показав, що протон може бути приблизно на 4% меншим, ніж передбачалося. Учені почали шукати можливі помилки у вимірах і навіть створювали теорії про нові фізичні явища, які могли б розв'язати загадку радіуса протона. У 2019 році ще один експеримент показав, що розмір протона справді менший.

Тепер же здається питання з розміром протона закрите. Дві групи фізиків провели різні експерименти, які показали, що радіус протона дійсно менший, ніж передбачалося. Нові донині показали, що радіус протона насправді становить близько 0,84 фемтометра. 1 фемтометр — це 10 у мінус 15 ступені метра.

Протон складається з трьох кварків Фото: wikipedia

Для отримання цього розміру протона фізики використовували виміри атома водню, який містить лише один протон і один електрон. Ці дві частинки мають протилежні електричні заряди, тому вони впливають одна на одну за допомогою електромагнітної сили. Ця взаємодія впливає на енергію, якою може володіти кожна частинка в ядрі атома.

Але ця взаємодія залежить від розміру протона, а це значить, що один зі способів визначити точні розміри протона — це виміряти, як електрон у тому ж атомі переходить з одного енергетичного стану в інший. Для цих вимірювань фізики використовували лазери, щоб керувати електронами в атомах водню, що дало можливість виміряти кілька разів перехід електронів з одного енергетичного стану в інший. Це раніше ніколи не робили. На основі цих даних фізики розрахували радіус протона, і результати двох експериментів не тільки збіглися один з одним, а й з вимірюванням 2010 року.

Для того, щоб отримати справжній розмір притону фізикам довелося помістити атоми водню в ідеальний вакуум і використовувати високоточні лазери.

Фізики кажуть, що радіус протона має бути універсальною властивістю, а тому в різних експериментах незалежно від способу розрахунку, розмір цієї частинки має бути однаковим. Що й підтвердили нові дослідження.

Отримання точного значення розміру протона має важливі наслідки для пошуку нових елементарних частинок, які можуть бути виявлені шляхом вивчення поведінки електрона в атомі водню.

У той час як величезні прискорювачі частинок можуть шукати нові важкі елементарні частинки, подібні експерименти з атомами водню і лазерами можуть допомогти виявити нові дуже легкі частинки, кажуть фізики.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature, Physical Review Letters, New Scientist.