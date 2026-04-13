Новый китайский военный транспортный самолет превосходит лучший в мире аналог из США (фото)

Согласно анализу китайских ученых, новый военный транспортный самолет Китая Y-30 превосходит лучший в мире американский аналог C-130J Super Hercules по большинству показателей.

Усилия Китая по модернизации своего транспортного авиафлота набирают обороты с появлением нового военного транспортного самолета Y-30. Четырехмоторный турбовинтовой самолет совершил свой первый испытательный полет в декабре 2025 года. Теперь анализ ученых из Бэйханского университета показывает, что этот самолет превосходит американский C-130J Super Hercules по ключевым показателям, включая мощность двигателя, грузоподъемность, конструкцию, материалы, авионику и программное обеспечение управления полетом, пишет Фокус.

Согласно анализу китайских ученых, новый военный транспортный самолет Y-30 после завершения разработки легко превзойдет C-130J Super Hercules, лучший в мире военный транспортный самолет, находящийся на вооружении.

Военный транспортный самолет C-130 Hercules сыграл на прошлой неделе важную роль в американской спасательной операции по ликвидации последствий крушения самолета в Иране. Разработанный в 1990-х годах, C-130J Super Hercules является наиболее совершенным вариантом серии C-130, появившейся в 1950-х годах. Он лишь немного превосходит Y-30 по дальности полета и имеет большой возраст, чтобы на его основе было разработано множество вариантов для выполнения специальных задач.

Десятилетия службы позволили самолету C-130J Super Hercules превратиться в универсальную платформу с многочисленными специализированными конфигурациями для выполнения различных задач, от поисково-спасательных операций до радиоэлектронной борьбы.

Но китайские ученые теперь рассматривают Y-30 не просто как конкурента аналога из США, а как платформу со значительным потенциалом расширения в различных областях применения. Ожидается, что самолет Y-30 выйдет за рамки простого аналога C-130J Super Hercules и получит потенциал для широкого спектра специализированных вариантов.

Самолет Y-30 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями AEP-500, которые, как сообщают китайские ученые, обеспечивают значительно большую мощность, чем двигатели Rolls-Royce AE2100D3 у C-130J Super Hercules. Что касается грузоподъемности, то Y-30 способен перевозить около 30 тонн полезной нагрузки. Это значительно больше, чем его американский аналог, грузоподъемность которого составляет примерно 20 тонн.

Военный транспортный самолет C-130J Super Hercules Фото: U.S. Air Force

Китайский транспортный самолет Y-30, как утверждают китайские ученые, имеет более совершенную конструкцию и при его производстве используется большое количество композитных материалов, что снижает общий вес, сохраняя и даже улучшая структурную целостность.

Авионика Y-30, разработанная с использованием технологий 2020-х годов, также обеспечивает самолету преимущество перед C-130J Super Hercules, основные системы которого были созданы в 90-х годах прошлого века.

Согласно анализу, после ввода в эксплуатацию самолет Y-30 значительно расширить возможности ВВС Народно-освободительной армии Китая в плане эффективной доставки войск и техники в зону боевых действий.

Этот самолет, как сообщается, может взлетать и садиться на короткую взлетно-посадочную полосу, которая даже может не иметь очень твердого покрытия. Это позволяет самолету Y-30 садиться и взлетать в узких горных долинах, а также на отдаленных островах.

Благодаря большой грузоподъемности просторной конструкции самолета он сможет перевозить легкие танки, а также бронированные машины пехоты и ракетные системы непосредственно на передовые позиции.

Как уже писал Фокус, китайский военный ИИ превзошел командиров-людей во время десантной операции.

Также Фокус писал о том, что физики определили настоящий размер фундаментальной частицы протон.

