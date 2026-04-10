Китайский военный ИИ превзошел командиров-людей во время десантной операции

Китай разработал военный ИИ, который действует как “цифровой начальник штаба”. Система ИИ быстрее реагирует на изменения на поле боя и принимает быстрые и эффективные решения.

Исследователи из Народно-освободительной армии Китая и Национального университета оборонных технологий Китая разработали автономную систему военного ИИ. Во время имитации десантной операции "цифровой начальник штаба" доказал, что он может мыслить быстрее любого человека. ИИ превзошел опытных командиров, принимая решения на 43% быстрее и воспроизводя важные данные с точностью более 90% при подавлении связи. Этот военный ИИ может более эффективно, чем человек, справляться с хаосом войны, считают ученые, пишет Фокус.

Китайские военные использовали искусственной интеллект, разработанный учеными для работы рядом с командирами батальонов и выполнения функций "цифрового начальника штаба". ИИ предназначен для того, что помочь командирам улучшить командование военными операциями на боле боя.

Ученые говорят, что эта система ИИ может стать первым в мире автономным инструментом управления, интегрированным в операции на передовой. ИИ создан для того, чтобы отсеивать лишнюю информацию, не просто храня данные, но и понимая историю, стоящую за ними.

Система ИИ сочетает в себе большие языковые модели с данными о поле боя в реальном времени для определения приоритетов критически важной информации и выявления тактических пробелов. ИИ отфильтровывает информацию с поля боя, чтобы точно показать командирам, где находятся реальные опасности и какой информации им еще не хватает.

В отличие от командиров-людей, которые могут растеряться, система ИИ в режиме реального времени расставляет приоритеты по жизненно важным вопросам, чтобы ни одна деталь, от которой зависит жизнь солдат, не была упущена.

Фото: Pixabay

Возможности нового военного ИИ проверили в время имитации сложной десантной операции, напоминающей вторжение на Тайвань, где также принимали участие опытные командиры- люди.

В условиях вторжения ИИ управлял сложным потоком команд по мере продвижения войск и бронетехники. Он поддерживал порядок ведения операции и направление ее развития. Искусственный интеллект принимал решения на 43% быстрее, чем люди. Пока командиры взвешивали варианты, ИИ уже направлял военные подразделения вперед.

Когда средства радиоэлектронной борьбы заглушили связь и вызвали помехи в передаче данных с поля боя, память ИИ оставалась невероятно острой, воспроизводя важные данные с точностью более 90%. ИИ смог использовать ранее полученную информацию для дальнейшего планирования операции.

Ценность данной системы ИИ заключается в ее способности обнаруживать то, чего нет. Во время симуляции, когда бронетанковые части продвигались вперед, ИИ обнаружил едва заметную аномалию. Он видел движение противника, но отметил отсутствие резервов как опасную слепую зону. Система ИИ не ждала, пока командиры будут ломать голову над картой, вместо этого она мгновенно рекомендовала развернуть разведывательные подразделения для обнаружения скрытой засады противника.

Но этот "цифровой солдат" пока не обладает всеми необходимыми для управления военной операцией возможностями. Ученые признают, что система ИИ страдает от того, что, если командир новичок или не имеет истории принятых решений, у ИИ нет базового ориентира.

Кроме того, в настоящее время этот ИИ обучен для действий на побережье, но не проверенный в городских боях или в горных районах.

В будущем, вместо того чтобы полагаться на человеческую интуицию, ИИ может выступать в качестве "умных агентов на поле боя", управляющих несколькими военными подразделениями одновременно.

При написании материала использованы источники: Command Control & Simulation, South China Morning Post, Interesting Engineering.