У астронавтов миссии "Артемида-2" оранжевые скафандры: на Луне были белые, почему (фото)

Астронавты миссий “Аполлон” перемещались по поверхности Луны более 50 лет в белых скафандрах, но экипаж новой лунной миссии одет в оранжевые скафандры. Для этого есть важная причина.

Начиная с 60-х годов прошлого века цвета скафандров астронавтов NASA значительно изменились, пока космическое агентство США не остановилось на оранжевом цвете, пишет Фокус.

Астронавты миссии "Артемида-2" должны вернуться на Землю вечером в пятницу, 10 апреля. Они побывали возле Луны и находились в космосе дальше, чем кто-либо до этого – на расстоянии почти 407 000 км. Теперь ожидается, что экипаж корабля "Орион" войдет в атмосферу Земли с рекордной скоростью — 40 000 км/ч.

Одной из отличительных особенностей этой миссии являются яркие оранжевые скафандры астронавтов. Оказывается, оранжевый цвет скафандров имеет очень важное значение.

Во-первых, это не просто оранжевый цвет. На самом деле это "международный оранжевый" цвет, который имеет насыщенный красно-оранжевый оттенок. Этот цвет используется в аэрокосмической отрасли и на инфраструктурных объектах. Мост Золотые Ворота в городе Сан-Франциско имеет международный оранжевый цвет. В случае со скафандрами астронавтов и с этим мостом причина использования специфического оранжевого цвета состоит в том, что он хорошо виден на фоне неба и воды. Это особенно важно, ведь астронавты миссии "Артемида-2" совершат посадку в водах Тихого океана у берегов Калифорнии.

Но скафандры NASA не всегда имели оранжевый цвет. Скафандры программы "Меркурий" (1958 – 1963 годы) были металлического цвета и изготовлены из нейлона с алюминиевым покрытием для терморегуляции.

Астронавт миссии "Аполлон-12" на Луне Фото: NASA

В программе "Джемини" (1965 год) цвет скафандров изменился на белый, поскольку изоляционный материал стал другим. Скафандры астронавтов миссий "Аполлон", которые побывали на Луне в 1969 – 1972 годах, также были белого цвета.

В 80-х годах астронавты, которые летали на орбиту на космических шаттлах, были одеты в скафандры горчичного цвета.

Переход на оранжевый цвет скафандров произошел после катастрофы шаттла "Челленджер" в 1986 году, когда погибли все семь членов экипажа. С тех пор NASA использует оранжевый скафандр, поскольку он хорошо виден во время поисково-спасательных операций.

Скафандры NASA: "Меркурий", "Аполлон", космические шаттлы, Crew Dragon, Boeing Starliner, "Артемида-2" Фото: IFLS

Стоит сказать, что сейчас астронавты NASA отправляются на Международную космическую станцию на кораблях Crew Dragon компании SpaceX и российских кораблях "Союз". В этих миссиях используются скафандры белого цвета.

Но у астронавтов миссии "Артемида-2" скафандры имеют международный оранжевый цвет. Это связано с тем, что, как уже было сказано выше, посадка произойдет в Тихом океане. Также в случае аварийной ситуации все сценарии предусматривают посадку в море.

Как уже писал Фокус, во время миссии "Артемида-2" на борту космического корабля "Орион" во время путешествия вокруг Луны и обратно вместе с астронавтами находилась крошечная часть каждого из них.

Также Фокус писал о том, что истребитель Eurofighter Typhoon использует высокоточное лазерное оружие для уничтожения дронов.

При написании материала использованы источники: NASA, IFLScience.