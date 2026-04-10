Вместе с астронавтами миссии "Артемида-2" на Землю возвращаются их "аватары": что это (фото)

На борту космического корабля “Орион” во время путешествия вокруг Луны и обратно вместе с астронавтами находилась крошечная часть каждого из них.

На космическом корабле "Орион" в течение 10-дневного путешествия вокруг Луны и обратно находились четыре "аватара" астронавтов размером с USB-флешку. Они помогут учены понять, как условия дальнего космоса влияют на организм человека, пишет Фокус.

Эти устройства известны как органы на чипе, они симулирует работу органов живых существ. Органы на чипе создаются для того, чтобы изучать работу и отклик живых тканей на различные физические условия. Астронавты миссии "Артемида-2" перед полетом к Луне отдали свои клетки костного мозга, чтобы их них можно сделать их "аватары". Ученые считают, что этот эксперимент может открыть беспрецедентные возможности для изучения влияния дальнего космоса на здоровье человека.

Эксперимент называется AVATAR (Virtual Astronaut Tissue Analog Response, Виртуальный аналоговый отклик ткани астронавта). Он позволяет ученым моделировать то, что происходит с органами астронавтов в суровых условиях дальнего космоса. По словам ученых из NASA этот метод позволяет более детально изучить, где и когда начинаются изменения в организме человека после полета за пределы околоземной орбиты.

Исследователи рассчитывает собрать данные об иммунном ответе экипажа на путешествие в глубокий космос и более высокие уровни радиации, связанные с таким полетом. Эти данные могут привести к разработке индивидуальных методов лечения, которые облегчат астронавтам возможность отправляться в более длительные миссии на Луну и даже Марс.

Эти устройства известны как органы на чипе, они симулирует работу органов живых существ Фото: NASA

Цель данного проекта состоит в том, чтобы однажды иметь возможность запускать в космос "аватары" астронавтов, отобранных для полетов в глубокий космос, чтобы экипажи миссий могли подготовиться к потенциальным проблемам со здоровьем до того, как они станут проблемой вдали от дома.

Такие органы на чипе должны отражать, что происходит с организмом конкретного человека и эти данные можно использовать, чтобы подготовить астронавта к потенциальным угрозам для здоровья.

Ученые говорят, что основными опасностями, с которыми сталкиваются люди в космосе, являются радиация, длительная изоляция, низкая гравитация или ее отсутствие, а также враждебная окружающая среда.

Ученые из NASA оставили на Земле несколько органов на чипе и после возвращения астронавтов миссии "Артемида-2" сравнят их с состоянием тех, что побывали в дальнем космосе. Исследователи надеются увидеть, как повлияло на клетки костного мозга длительное пребывание так далеко от Земли.

Во время полета экипаж корабля "Орион" также носил специальные датчики, которые отслеживали состояние здоровья каждого астронавта. Ученые после их возвращения проведут сравнительный анализ данных о состоянии здоровья экипажа, собранных до, во время и после завершения миссии.

Как уже писал Фокус, экипаж миссии "Артемида-2" должен побить рекорд скорости движения человека во время входа в атмосферу Земли.

Также Фокус писал о том, что не все эксперты уверены в том, что капсула с экипажем миссии "Артемида-2" сможет безопасно вернуться на Землю.

При написании материала использованы источники: NASA, CNN.