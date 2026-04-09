Астронавты миссии "Артемида-2" могут сгореть во время спуска на Землю: что говорят в NASA

Есть проблема с теплозащитным экраном космического корабля “Орион”, на котором четверо астронавтов возвращаются домой после своего исторического путешествия к Луне. NASA уверено, что приземление пройдет успешно, но не все с этим согласны.

Теперь, когда астронавты миссии "Артемида-2" Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен успешно облетели Луну, продолжается их путешествие домой на космическом корабле "Орион". Но сможет ли выдержать вход в атмосферу Земли теплозащитный экран корабля, который уже был частично разрушен во время прошлой беспилотной миссии к Луне? Смогут ли астронавты безопасно вернуться домой? В NASA говорят, что все должно пройти хорошо, но не все с этим согласны, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

В конце 2022 года космический корабль "Орион" во время миссии "Артемида-1", но без астронавтов на борту, облетел Луну и вошел в атмосферу Земли со скоростью 39 400 км/час

Самая опасная часть миссии "Артемида-2"

Вечером 10 апреля примерно в 20:00 по местному времени (в Украине уже наступит 11 апреля) астронавты миссии "Аретмида-2" после 10-дневного исторического путешествия к Луне (первый такой полет с 1972 года) приводнятся в Тихом океане у берегов Калифорнии (США).

Но последние примерно 150 км из 1 118 624 километров их путешествия потенциально самые опасные. На высоте около 120 км над Землей космический корабль "Орион" войдет в атмосферу планеты со скоростью примерно 40 000 км/ч. Таким образом астронавты миссии "Артемида-2" установят новый рекорд скорости движения человека на транспортном средстве, как уже писал Фокус. Но этот вход в атмосферу является одним из самых опасных периодов миссии.

Это связано с тем, что теплозащитный экран корабля "Орион", предназначенный для защиты экипажа от огромных температур и разрушения конструкции корабля, во время прохождения через атмосферу Земли, практически идентичен тому, что использовался во время беспилотной миссии к Луне под названием "Аретмида-1", которая состоялась в 2022 году. Тогда теплозащитный экран треснул при входе в атмосферу и намного больше термостойкого защитного покрытия отлетело от корабля, чем предполагалось.

Во время этой миссии теплозащитный экран, который защищает корабль "Орион" от возгорания и уничтожения, из-за трения с атмосферой, нагрелся до температуры 2800 градусов по Цельсию. Это почти половина температуры поверхности Солнца.

Теплозащитный экран состоит из титановой основы, покрытой 186 блоками термостойкого материала Avcoat, каждый из которых имеет толщину 3,8 сантиметра. Во время входа в атмосферу в 2022 году газы, запертые внутри теплозащитного экрана, расширялись при высоких температурах, отрывая фрагменты Avcoat и снижая эффективность экрана. Это может быть опасно для астронавтов миссии "Артемида-2", ведь в этот раз используется тот же теплозащитный экран, но с небольшими структурными изменениями. NASA пришло к выводу, что даже такие повреждения, которые получил защитный экран корабля "Орион" в 2022 году, не могли нанести вред астронавтам, если бы они были внутри.

Тем не менее в NASA приняли решение изменить траекторию входа корабля "Орион" в атмосферу Земли во время миссии "Артемида-2". Космический корабль войдет в атмосферу под более крутым углом, чем планировалось изначально, чтобы сократить время, проведенное в атмосфере на высокой скорости и с высокой температурой, что должно уменьшить вероятность повреждения теплозащитного экрана.

Не все уверены в том, что астронавты миссии "Артемида-2" могут безопасно вернуться домой

В NASA уверены, что все пройдет хорошо, хотя на случай непредвиденных обстоятельств, плана Б не существует.

Чарльз Камарда, бывший астронавт NASA и инженер-исследователь теплозащитных экранов, не уверен в том, что модернизация защитного покрытия корабля "Орион" и изменение траектории полета снижают риски для астронавтов.

Дэн Раски, эксперт по материалам тепловой защиты также считает, что корабль может потерять слишком большие куски защитного покрытия и даже если это не приведет к разрушению корабля, то астронавты могут серьезно пострадать.

Миссия "Артемида-2": как будет происходить спуск космического корабля "Орион" на Землю?

После того, как корабль "Орион" войдет в атмосферу Земли, он будет охвачен огненным шаром из горячей плазмы. Спуск будет неспокойным и хаотичным, и на короткое время связь с Центром управления полетами NASA будет потеряна.

Скорость корабля снизится, но на высоте 8000 м над Тихим океаном, он все еще будет лететь вниз со скоростью 523 км/ч. После этого корабль выпустит сначала запасные парашюты, а затем основные на высоте 2896 м при скорости падения 209 км/ч. Основные парашюты замедлят спуск корабля до скорости менее 32 км/ч, что достаточно для успешного приводнения в Тихом океане.

Затем спасательные команды NASA помогут выбраться экипажу миссии "Артемида-2" из корабля. Потом их доставят на сушу. Астронавты войдут в историю и проложат путь для миссии "Артемида-4", когда NASA впервые с 1972 года высадит людей на поверхность Луны в 2028 году.

При написании материала использованы источники: NASA, Live Science, Space.