Астронавты миссии "Артемида-2" увидели бомбардировку Луны: ученые этого не ожидали (фото)

Исследователи из NASA совершенно не ожидали того, что во время облета Луны астронавты смогут увидеть на ее обратной стороне яркие вспышки света.

Ученые из NASA продолжают получать невероятные изображения Луны, а также ценные научные данные, которые собрали астронавты миссии "Артемида-2", когда пролетали вокруг обратной стороны Луны. Сейчас корабль "Орион" с четырьмя астронавтами на борту возвращается на Землю, чтобы приводниться в водах Тихого океана вечером 10 апреля, пишет Фокус.

Астронавты миссии NASA "Артемида" 7 апреля завершили облет Луны впервые с 1972 года. Они увидели обратную сторону Луны своими глазами и находились на максимально близком расстоянии от поверхностей Луны — почти 6500 км. Во время этого исторического облета Луны экипаж космического корабля "Орион" сделал потрясающие фотографии и провел множество наблюдений за Луной. Некоторые наблюдения вызвали особенный восторг у ученых из NASA. В частности, астронавтам удалось увидеть столкновения метеоритов с Луной, чего ученые не ожидали.

Исследователи с нетерпением ждали, что увидят астронавты. И результаты их пока не разочаровали.

Когда Солнце скрылось за Луной, астронавты наблюдали солнечное затмение в течение почти часа, которое не было видно с Земли. За это время члены экипажа миссии "Артемида-2" стали свидетелями не менее пяти столкновений метеоров с обратной стороной Луны.

Поскольку самая яркая часть Солнца была закрыта диском Луны, астронавты смогли невооруженным глазом различить вспышки света от каждого удара. Эти данные помогут ученым лучше понять динамику лунной среды.

Во время полета вокруг Луны астронавты фотографировали ее поверхность и собирали различные научные данные, которые также должны помочь подготовить высадку экипажа миссии "Артемида-4" на поверхность Луны через 2 года.

Также экипаж космического корабля "Орион" сделал 8 апреля потрясающую фотографию светящейся полосы галактической плоскости Млечного Пути, где находится подавляющее большинство звезд нашей галактики.

На изображении видны многочисленные звездные скопления и туманности, в то время как Большое Магелланово Облако, галактика-спутник Млечного Пути, выглядит как туманное пятно света в правом нижнем углу снимка. Небольшое размытие звезд по краям фотографии выдает едва заметное движение космического корабля "Орион" во время съемки.

Уже вечером 10 апреля астронавты миссии "Артемида-2" должны вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане у побережья Калифорнии, завершив таким образом свое 10-дневное путешествие к Луне и обратно.

Как уже писал Фокус, на корабле "Орион" возникли проблемы и в NASA не знают, что именно происходит.

При написании материала использованы источники: NASA, Space.