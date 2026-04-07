Астронавты "Артемида-2" установили рекорд возле Луны: видели то, что никто еще не видел (фото)

Четверо астронавтов миссии “Артемида-2” завершили облет Луны и возвращаются домой. При этом они смогли установить новый рекорд в космосе для всего человечества и наблюдали на Луне то, что никто еще никогда не видел.

Астронавты миссии "Артемида-2" на космическом корабле "Орион" завершили исторический облет Луны 7 апреля 2026 года и сейчас возвращаются на Землю. Они должны приземлиться вечером 10 апреля. Облет Луны длился почти 7 часов и за это время астронавты наблюдали удивительную обратную сторону Луны, которую люди не видели 54 года, увидели особенность на поверхности Луны, которую еще никогда не видели люди, а также стали свидетелями солнечного затмения, которое никто на Земле не видел. И конечно же астронавты миссии "Артемида-2" побывали в космосе дальше всех остальных людей, установив новый рекорд дальности полета человека, пишет Фокус.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый рекорд в космосе для всего человечества

Напоминаем, что миссия NASA "Артемида-2" – это первый пилотируемый полет к Луне с декабря 1972 года. В состав миссии входят: Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен.

6 апреля, в 7:41 по Киеву, как уже писал Фокус, астронавты на космическом корабле "Орион" прибыли в зону гравитационного влияния Луны, где гравитация нашей планеты намного слабее.

Примерно через 13,5 часов астронавты во время облета Луны оказались на расстоянии 400 171 км от Земли. Таким образом они достигли рекорда, установленного астронавтами миссии "Аполлон-13" в апреле 1970 года.

Луна с близкого расстояния, как ее увидели астронавты миссии "Артемида-2" Фото: NASA

Еще через примерно 5 часов астронавты миссии "Артемида-2" установили новый рекорд, когда они достигли расстояния от Земли в 406 771 км. Это произошло примерно в 2 часа ночи по Киеву 7 апреля.

Астронавты увидели на Луне то, что еще никто никогда не видел

Официально облет Луны начался в 21:45 по Киеву 6 апреля, когда корабль "Орион" находился на расстоянии примерно 17 220 км от поверхности Луны. Суть этой миссии NASA как раз и заключается в том, что астронавты должны облететь Луну и вернуться обратно. Таким образом они проверяют все систему корабля "Орион" перед тем, как в 2028 году, согласно плану NASA, на таком же корабле к Луне прилетят другие астронавты и в первые с 1972 года совершат посадку на поверхность спутника Земли.

Люди не видели Луну своими глазами с близкого расстояния более 50 лет, это же касается и обратной стороны Луны, которую все это время наблюдали только космические аппараты. Астронавты миссии "Артемида-2" во время облета наблюдали разные особенности на поверхности Луны и собирали ценные данные.

На границе между видимой и обратной стороной Луны находится ударный кратер Orientale Basin диаметром 965 км. Ни один астронавт еще никогда не видел это кратер невооруженным глазом при солнечном свете. Его впервые увидели таким образом астронавты миссии "Артемида-2".

Корабль "Орион", когда он находился на самом близком расстоянии от Луны Фото: скриншот

NASA потеряло связь с астронавтами миссии "Артемида-2"

Во время облета Луны космический корабль "Орион" оказался по ту сторону спутника Земли, и связь на 40 минут пропала, ведь радиосигналы блокировала Луна. Потеря связи была зафиксирована в 1:44 по Киеву 7 апреля. Поэтому почти час астронавт находились в полном одиночестве.

Это отключение связи было вполне ожидаемым. Как уже писал Фокус, такое уже переживали астронавты миссий "Аполлон".

Но именно тогда, когда пропала связь с Землей астронавты миссии "Артемида-2" совершили максимальное сближение с Луной, когда они находились на расстоянии 6545 км над лунной поверхностью. Также в этот период полного затишья астронавты установили рекорд дальности полета человека в космосе, о котором уже было сказано выше.

Астронавты "Артемида-2" видели уникальное солнечное затмение

Примерно в 3:35 по Киеву 7 апреля экипаж корабля "Орион" стал свидетелем удивительного зрелища. Началось полное солнечное затмение, которое невозможно было увидеть с Земли. Луна и Солнце не были выстроены в одну линию для наблюдателей на нашей планете.

Луна закрывала полностью собой Солнце в течение 53 минут. Для сравнения на Земле можно наблюдать полное солнечное затмение всего в течение 7 минут. Дело в том, что астронавты находились близко к Луне и она была огромной с их точки зрения, а потому дольше закрывала Солнце.

Солнце скрывается за Луной во время полного солнечного затмения, которое видели астронавты миссии "Артемида-2" Фото: скриншот

Астронавты миссии "Артемида-2" летят домой

Облет Луны завершился в 4:20 по Киеву 7 апреля, и астронавты миссии "Артемида-2" сейчас направляются к Земле. Космический корабль "Орион" воспользовался гравитацией Луны для выхода на нужную траекторию, а потому двигатели включались лишь на короткое время.

Вечером 10 апреля астронавты должны совершить приводнение в Тихом океане у берегов Калифорнии. Но перед этим они должны пережить очень быстрое вхождение в атмосферу Земли. Возможно, экипаж "Артемида-2" установят новый рекорд скорости возращения на Землю.

При написании материала использованы источники: NASA, Space.