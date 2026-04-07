"Придерживаемся лимитов": астронавты "Артемиды-2" снова вынуждены не пользоваться туалетом

В миссии "Артемида-2", которая должна облететь Луну на расстоянии около 6400 километров, снова возникли проблемы с туалетом, из-за чего астронавты временно им не пользуются.

Момент обсуждения этой проблемы попал в транасляцию с космического корабля, сообщили Новости.LIVE.

Отмечается, что проблемы с туалетом снова возникли тогда, когда экипаж отдалился от Земли на самое большое в истории расстояние.

"Из-за ограничений систем астронавтов попросили временно не пользоваться им", — говорится в подписи к видео.

На самом видео зафиксировано, как астронавт рассказывает космической базе в Хьюстоне о неисправности.

"У нас для тебя не много. Просто хотели сообщить, что туалет сейчас не работает, потому что мы придерживаемся установленных лимитов, пока", — говорится в трансляции с космического корабля.

Отмечается, что это уже не первый сбой на "Артемиде-2". Ранее возникали проблемы из-за замерзания и неисправности насоса. Экипажу тогда также пришлось временно пользоваться специальными пакетами.

Напомним, 5 апреля астронавты "Артемиды-2" обнаружили на корабле ужасный запах.

