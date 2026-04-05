У миссии "Артемида-2" авария: возле Луны астронавты обнаружили на корабле ужасный запах (фото)

У лунной миссии “Артемида-2” снова возникли проблемы с туалетом. Но полет продолжается и скоро астронавты увидят Луну с близкого расстояния.

Миссия "Артемида-2" стартовала 2 апреля и вот уже несколько дней четыре астронавта на борту космического корабля "Орион" летя к Луне, чтобы совершить ее облет 6 апреля, а затем отправиться назад на Землю. В первый день миссии была обнаружена проблема с системой утилизации отходов на корабле "Орион", но в субботу, 4 апреля, она усугубилась. Астронавты почувствовали, что на корабле что-то очень сильно воняет. NASA сообщает, что проблема решена и никакой угрозы для миссии она не представляет, пишет Фокус.

В субботу, 4 апреля астронавты сообщили Центру управления полетами NASA, что на корабле "Орион" появился очень сильный запах, напоминающий запах гари. Оказалось, что он исходит из туалета. Экипаж корабля сообщил, что этот запах был похож на тот, который они почувствовали, когда обнаружили в первый день миссии, что туалет сломался. Но тогда проблему удалось решить, как уже писал Фокус. По крайней мере в NASA считали, что эта проблема была решена.

Астронавты описали этот неприятный запах, как тот которых исходит от обогревателя, который долгое время не работал, а затем как бы начал "гореть".

Земля из космоса. Фотография астронавтов миссии "Артемида-2"

Оказалось, что проблема связана с системой отвода мочи из космического корабля. Как предположили в NASA, трубопровод замерз, а потому моча не выходила в космос. Диспетчеры миссии на Земле в течение дня нагревали замерзший трубопровод, когда повернули корабль "Орион" таким образом, что проблемная часть оказалась прямо под действием солнечных лучей. Ночью, в воскресенье, 5 апреля, в NASA сообщили, что проблема с туалетом окончательно решена и он работает как нужно.

По состоянию на начало 5 апреля корабль "Орион" находился на расстоянии 173 683 км от Луны

По состоянию на начало четвертого дня миссии, то есть на ночь 5 апреля, астронавты миссии "Артемида-2" находились на расстоянии 277 156 км от Земли и 173 683 км от Луны. Согласно плану, уже 6 апреля, три астронавта NASA и один канадский астронавт долы подлететь к Луне на максимально близкое расстояние 6400 км. Корабль "Орион" совершит облет Луны, астронавты проведут наблюдения за спутником Земли, проверят все системы, и отправятся домой, чтобы приводнится в Тихом океане уже 10 или 11 апреля.

Астронавты внутри корабля "Орион"

NASA также показало удивительные фотографии, которые сделали астронавты на пути к Луне. На них можно увидеть как спутник Земли, саму нашу планету, так и внутреннее устройство космического корабля. Еще на одной фотографии видна внешняя часть корабля "Орион", благодаря камере на его солнечных панелях. Ранее, как уже писал Фокус, NASA представило одну из первых фотографий Земли из космоса, которую сделали астронавты "Артемида-2".

На фотографии видна внешняя часть корабля "Орион", благодаря камере на его солнечных панелях

Напоминаем, что миссия "Артемида-2" – это первый полет астронавтов к Луне с 1972 года. NASA собирается по итогам этой миссии провести тщательную подготовку к миссии "Артемида-4", запланированной на 2028 год, когда астронавты снова ступят на поверхность Луны, как это в в последний раз сделал экипаж миссии "Аполлон-17" в декабре 1972 года.

Камера на солнечных панелях корабля "Орион" сделала фотографию Луны

