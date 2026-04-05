У місії "Артеміда-2" аварія: біля Місяця астронавти виявили на кораблі жахливий запах (фото)

У місячної місії "Артеміда-2" знову виникли проблеми з туалетом. Але політ триває і скоро астронавти побачать Місяць із близької відстані.

Місія "Артеміда-2" стартувала 2 квітня і ось уже кілька днів четверо астронавтів на борту космічного корабля "Оріон" летять до Місяця, щоб здійснити його обліт 6 квітня, а потім вирушити назад на Землю. У перший день місії було виявлено проблему із системою утилізації відходів на кораблі "Оріон", але в суботу, 4 квітня, вона посилилася. Астронавти відчули, що на кораблі щось дуже сильно смердить. NASA повідомляє, що проблему вирішено і жодної загрози для місії вона не становить, пише Фокус.

У суботу, 4 квітня астронавти повідомили Центру управління польотами NASA, що на кораблі "Оріон" з'явився дуже сильний запах, що нагадує запах гару. Виявилося, що він виходить із туалету. Екіпаж корабля повідомив, що цей запах був схожий на той, який вони відчули, коли виявили в перший день місії, що туалет зламався. Але тоді проблему вдалося вирішити, як уже писав Фокус. Принаймні в NASA вважали, що ця проблема була вирішена.

Астронавти описали цей неприємний запах, як той, що виходить від обігрівача, який тривалий час не працював, а потім наче почав "горіти".

Земля з космосу. Фотографія астронавтів місії "Артеміда-2" Фото: solar-system

Виявилося, що проблема пов'язана з системою відведення сечі з космічного корабля. Як припустили в NASA, трубопровід замерз, а тому сеча не виходила в космос. Диспетчери місії на Землі протягом дня нагрівали замерзлий трубопровід, коли повернули корабель "Оріон" у такий спосіб, що проблемна частина опинилася просто під дією сонячних променів. Вночі, у неділю, 5 квітня, у NASA повідомили, що проблему з туалетом остаточно вирішено і він працює як потрібно.

Станом на початок 5 квітня корабель "Оріон" перебував на відстані 173 683 км від Місяця Фото: solar-system

Станом на початок четвертого дня місії, тобто на ніч 5 квітня, астронавти місії "Артеміда-2" перебували на відстані 277 156 км від Землі і 173 683 км від Місяця. Згідно з планом, уже 6 квітня, три астронавти NASA і один канадський астронавт мали підлетіти до Місяця на максимально близьку відстань 6400 км. Корабель "Оріон" здійснить обліт Місяця, астронавти проведуть спостереження за супутником Землі, перевірять всі системи, і вирушать додому, щоб приводниться в Тихому океані вже 10 або 11 квітня.

Астронавти всередині корабля "Оріон" Фото: solar-system

NASA також показало дивовижні фотографії, які зробили астронавти на шляху до Місяця. На них можна побачити як супутник Землі, саму нашу планету, так і внутрішній устрій космічного корабля. Ще на одній фотографії видно зовнішню частину корабля "Оріон", завдяки камері на його сонячних панелях. Раніше, як уже писав Фокус, NASA представило одну з перших фотографій Землі з космосу, яку зробили астронавти "Артеміда-2".

На фотографії видно зовнішню частину корабля "Оріон", завдяки камері на його сонячних панелях Фото: solar-system

Нагадуємо, що місія "Артеміда-2" — це перший політ астронавтів до Місяця з 1972 року. NASA збирається за підсумками цієї місії провести ретельну підготовку до місії "Артеміда-4", запланованої на 2028 рік, коли астронавти знову ступлять на поверхню Місяця, як це востаннє зробив екіпаж місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року.

Камера на сонячних панелях корабля "Оріон" зробила фотографію Місяця Фото: NASA

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.