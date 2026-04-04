Когда состоится полет на Марс: почему это событие может произойти не скоро (фото)

Учитывая то, что такие миссии, как "Артемида-2", продвигаются вперед, а компании вроде SpaceX предоставляют приоритет лунным задачам, исследование Марса представляется менее вероятным. Полет на Марс зависит от политических решений, технологического прогресса и глобальных приоритетов, поэтому такая миссия может быть отложена на десятилетия.

Символической, но достижимой датой полета на Марс является 10 ноября 2084 года. Эта дата связана не с историей, а с редким астрономическим явлением: следующим прохождением Земли мимо Марса, пишет Фокус.

Прохождение происходит, когда одно небесное тело проходит перед звездой с точки зрения наблюдателя. Сегодня прохождения часто используют для обнаружения удаленных планет в других звездных системах. Однако задолго до современной астрономии такие события играли ключевую роль в понимании нашей собственной Солнечной системы. В 1631 году Иоганн Кеплер предсказал прохождение Меркурия и Венеры, подтвердив свои законы движения планет.

Хотя орбиты планет лежат почти в одной плоскости, они не идеально выровнены. Это означает, что прохождения — редкие события. С Земли можно увидеть только Меркурий и Венеру, пересекающие Солнце. Однако на Марсе наблюдатели при соответствующих условиях смогут увидеть, как сама Земля проходит перед Солнцем.

Прохождения также тесно связаны с исследованиями. Наблюдение за прохождением Венеры в 1769 году, которое проводил Джеймс Кук с Таити, помогло ученым вычислить расстояние между Землей и Солнцем. Ранее Эдмонд Галлей предложил использовать время прохождения из отдаленных мест для определения масштабов Солнечной системы, превратив эти редкие события в важные научные возможности.

Прохождение происходит, когда одно небесное тело проходит перед звездой с точки зрения наблюдателя

Несмотря на тщательное планирование, даже лучшим измерениям времени не хватало желаемой точности. Однако эти экспедиции расширили географические знания и укрепили научное сотрудничество между континентами. Прохождения были не только астрономическими событиями — они влияли на навигацию, исследования и глобальное понимание.

Прохождения Земли перед Солнцем с Марса происходят нечасто. Последнее произошло в 1984 году, а после 2084 года следующее произойдет лишь в 2163 году. В отличие от прохождений Венеры, которые происходят циклично, эти марсианские наблюдения разделены десятилетиями или даже столетиями.

Эта концепция даже появилась в научной фантастике. Артур Кларк когда-то представил себе астронавта на Марсе, наблюдающего за таким транзитом. Писая в эпоху программы "Аполлон", Кларк отразил оптимизм времени, когда многие верили, что высадка на Марсе состоится уже через несколько лет.

Она работает: новейшая обсерватория обнаружила тысячи неизвестных объектов за несколько недель (видео)

Присутствие человека на Марсе к 2084 году может казаться отдаленной перспективой, но это все еще остается в пределах жизни многих людей, живущих сегодня. Достижение этой цели не только станет важным шагом в исследовании космоса, но и позволит человечеству воочию увидеть одно из самых редких и значимых астрономических явлений.

Ранее Фокус писал об Антикитерском механизме, таинственном артефакте античного мира. Хотя мы до сих пор не знаем его истинного предназначения, у ученых есть определенные догадки.

Также мы рассказывали о миссии "Артемида-2". Астронавты отправились к спутнику Земли после того, как был успешно запущен главный двигатель космического корабля "Орион".

При написании этого материала использованы источники: IFLScience.