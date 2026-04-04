Она работает: новейшая обсерватория обнаружила тысячи неизвестных объектов за несколько недель (видео)

В Чили ученые готовят масштабный астрономический проект, призванный изменить подход к наблюдению за ночным небом в ближайшее десятилетие. Первые тестовые наблюдения уже дали впечатляющие результаты, продемонстрировав, что система способна обнаруживать тысячи объектов за короткое время.

Обсерватория имени Веры Рубин готовится к реализации своей 10-летней программы под названием "Legacy Survey of Space and Time" (LSST), пишет Фокус.

В течение шести недель подготовительных наблюдений в апреле и мае 2025 года обсерватория обнаружила 11 000 новых астероидов. Эти данные подтверждены Международным астрономическим союзом через его Центр малых планет, что стало крупнейшей партией обнаруженных астероидов, представленной за год.

Среди этих объектов было 33 ранее неизвестных объекта, близких к Земле (NEO), которые имеют орбиты, похожие на земную. Ни один из них не представляет угрозы, а самый большой имел диаметр около 500 метров. Ученые отметили, что хотя большинство опасных астероидов глобального масштаба уже обнаружено, до сих пор отслежено лишь около 40 процентов объектов размером более 140 метров, способных вызвать региональные убытки. Ожидается, что обсерватория будет играть ключевую роль в улучшении этого охвата.

Кроме новых обнаружений, система также зарегистрировала более 80 000 известных астероидов, в том числе много таких, которые ранее считались "потерянными" из-за неточных данных об орбите. Уточнив их положение, обсерватория помогла найти эти объекты. В течение всего срока работы LSST исследователи ожидают, что общее количество известных астероидов возрастет с 1,5 миллиона до 4-5 миллионов.

Обсерватория использует самую большую цифровую камеру, которую когда-либо создавали

Марио Юрич из Вашингтонского университета заявил: "Эта первая большая подача данных после первых наблюдений обсерватории — лишь верхушка айсберга и свидетельствует о том, что обсерватория готова". Он добавил: "То, на что раньше уходили годы или десятилетия, Рубин обнаружит за несколько месяцев".

Ари Хайнце, также из Вашингтонского университета, пояснил, что для обработки схемы наблюдений обсерватории имени Веры Рубин пришлось разработать новую программную систему. "Мы ее создали, и она работает", — сказал он, отметив, что даже ранние технические данные позволили точно вычислить орбиты десятков тысяч объектов.

В течение шести недель подготовительных наблюдений в апреле и мае 2025 года обсерватория обнаружила 11 000 новых астероидов

Обсерватория использует самую большую цифровую камеру, которую когда-либо создавали, что позволяет ей охватывать огромные участки неба и выявлять миллионы изменений каждую ночь. Этот метод применяется не только к астероидам во внутренней части Солнечной системы, но и к удаленным объектам за пределами Нептуна.

Исследователи определили 380 кандидатов на транснептуновые объекты (ТНО), в том числе два с чрезвычайно удлиненными орбитами. Эти объекты, временно названные 2025 LS2 и 2025 MX348, в самой отдаленной точке могут удаляться от Солнца в 1000 раз дальше, чем Земля, что ставит их в ряд самых отдаленных известных малых планет.

Мэтью Холман из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики описал сложность обнаружения таких объектов: "Поиск ТНО — это как поиск иглы в стоге сена среди миллионов мерцающих источников на небе". Он объяснил, что для сортировки огромных наборов данных и идентификации вероятных удаленных объектов требовались новые алгоритмы.

Кевин Нейпир, также из этого же учреждения, отметил важность этих открытий. "Такие объекты дают захватывающую возможность исследовать самые отдаленные уголки Солнечной системы", — сказал он, отметив, что они могут помочь ученым понять, как двигались планеты в начале истории Солнечной системы и может ли девятая большая планета все еще существовать далеко за пределами Нептуна.

Эти первые результаты показывают, что обсерватория уже эффективно работает и готова значительно расширить знания о Солнечной системе. Благодаря совершенствованию отслеживания астероидов и идентификации удаленных объектов проект поможет ученым лучше понять как потенциальные риски для Земли, так и структуру внешней части Солнечной системы.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Rubin Asteroid Discoveries Dashboard.