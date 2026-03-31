ТОП-5 фактов об Эйфелевой башне: как металлическое чудовище стало украшением Парижа (фото)

31 марта 1889 года в сердце Парижа произошло событие, которое навсегда изменило облик города и историю мировой архитектуры. Эйфелева башня, созданная инженером Гюставом Эйфелем, стала главным украшением Всемирной выставки, посвященной столетию Французской революции.

Сегодня Эйфелева башня является одним из самых известных символов мира, но путь к этому статусу был далеко не простым, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эйфелеву башню поначалу не любили

Когда проект Эйфелевой башни только представили публике, он вызвал волну возмущения среди французской интеллигенции. Многие художники, архитекторы и писатели считали, что металлическая конструкция высотой более 300 метров будет выглядеть грубо и неестественно среди классической архитектуры Парижа.

Особенно остро выступали деятели культуры, среди которых был и Ги де Мопассан. Они подписывали открытые письма и петиции, называя башню "бесполезной и уродливой". По их мнению, она должна была разрушить эстетическую гармонию города, который славился своим изяществом.

Відео дня

Иронично, но со временем даже самые яростные критики вынуждены были изменить свое мнение. Башня стала не только частью городского пейзажа, но и его главной изюминкой. Сегодня трудно представить Париж без этого сооружения, которое когда-то вызывало столько споров.

Многие художники, архитекторы и писатели считали, что металлическая конструкция высотой более 300 метров будет выглядеть грубо и неестественно среди классической архитектуры Парижа Фото: Wikimedia Commons

Временное сооружение

Эйфелеву башню изначально задумывали как временную конструкцию для Всемирной выставки 1889 года. Контракт предусматривал, что через 20 лет ее демонтируют, ведь она не рассматривалась как долговременная архитектурная ценность.

Однако с развитием науки и техники ситуация изменилась. Башня оказалась идеальным местом для установки антенн и проведения экспериментов с радиосвязью. Это сделало ее стратегически важной для Франции, особенно в военной сфере.

Именно благодаря этой практической пользе сооружение решили сохранить. Со временем оно потеряло статус временного объекта и превратилось в постоянную часть города, которая привлекает миллионы туристов ежегодно.

Эйфелеву башню изначально задумывали как временную конструкцию для Всемирной выставки 1889 года Фото: Wikimedia Commons

Эйфелева башня "растет" летом

Эйфелева башня изготовлена из металла, а это значит, что она реагирует на изменение температуры. В жаркую погоду металл расширяется, и вся конструкция может становиться немного выше.

Разница не велика — обычно это 10-15 сантиметров, но для такого масштабного сооружения даже эти изменения являются значительными. Это явление называется тепловым расширением и хорошо известно в физике.

Интересно, что из-за неравномерного нагрева солнцем башня может даже немного наклоняться в сторону. Однако инженерная конструкция настолько продумана, что это не представляет никакой опасности для посетителей.

Инженерная конструкция настолько продумана, что наклон башни не представляет никакой опасности для посетителей Фото: Wikimedia Commons

Башню красят каждые 7 лет

Чтобы защитить металл от коррозии, Эйфелеву башню регулярно красят. Это сложный и длительный процесс, который требует значительных ресурсов и тщательного планирования.

Для покраски используют десятки тонн специальной краски. Работы проводятся вручную, ведь автоматизировать процесс на такой сложной конструкции очень трудно. Покраска может длиться более года.

Цвет башни также менялся со временем. Сегодня она имеет характерный "эйфелевый коричневый" оттенок, который специально подобрали, чтобы сооружение гармонично смотрелось на фоне парижского неба.

Чтобы защитить металл от коррозии, Эйфелеву башню регулярно красят Фото: Wikimedia Commons

Рекородная высота

После завершения строительства Эйфелева башня стала самым высоким сооружением в мире — ее высота составляла 324 метра. Это был настоящий инженерный прорыв для конца XIX века.

В течение более 40 лет она удерживала этот рекорд, пока в 1930 году в Нью-Йорке не появился Крайслер-билдинг. Это стало началом новой эры небоскребов.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Несмотря на потерю первенства, Эйфелева башня осталась символом инженерной смелости и прогресса. Она доказала, что даже самые смелые идеи могут стать реальностью и изменить мир.

