Находкам 4 500 лет: немецкие археологи раскопали древнее кладбище (фото)

На востоке Германии археологи обнаружили древний некрополь, которому 4 500 лет. Ученые нашли его во время раскопок вблизи Лаусницер-Хайде в Саксонии.

Раскопки обнаружили большое и хорошо сохранившееся захоронение, которое дает редкую возможность понять, как общины организовывали погребальные места, придерживались общих традиций и выражали социальную идентичность через погребальные обычаи. Масштаб и состояние памятника делают его одной из важнейших археологических находок в регионе за последние десятилетия, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Раскопки проводились перед началом добычи гравия в местном карьере под руководством Маттиаса Конрада при координации государственного археолога Регины Смольник. На площади 7,2 гектара команда специалистов обнаружила десять курганов, связанных с культурой шнуровой керамики, которая существовала примерно между 2750 и 2200 годами до н. э. Эта культура распространялась на огромной территории от современной Украины до Швейцарии и региона Рейна.

Відео дня

Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Недавно задокументированное захоронение сейчас считается вторым по величине среди подобных к востоку от реки Эльбы в Саксонии. Смольник назвала результаты "сенсационными", отметив важность проведения археологических исследований до начала промышленного развития, поскольку такие усилия предотвращают окончательную потерю культурного наследия.

Одним из самых значительных аспектов открытия является сохранение самих курганов. Многие подобные памятники по всей Европе со временем были сравнены с землей в результате эрозии и сельского хозяйства, но в этом случае курганы остались частично видимыми над землей, достигая высоты до 0,75 метра.

Каждый курган имел диаметр примерно от шести до семи метров и был окружен глубоким круговым рвом, а в центре располагалась погребальная яма. Хотя кислые почвенные условия в Лаусницер-Хайде помешали сохранению большинства человеческих останков, структурное расположение могил предоставляет ценную информацию о погребальной архитектуре и ритуальном поведении в период позднего неолита.

В одной могиле ученые обнаружили около 20 медных бусин, которые, вероятно, были частью ожерелья Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Погребальные обычаи, обнаруженные на этом месте, соответствуют известным традициям культуры шнуровой керамики. Людей обычно хоронили в согнутом положении на боку с подтянутыми ногами. Могилы соответствовали строгим правилам ориентации по полу: мужчин клали на правый бок с головой, направленной на запад, а женщин — на левый бок с головой, направленной на восток.

Эти последовательные закономерности дают важные подсказки относительно систем верований, социальных ролей и культурных норм в этих ранних сообществах. Несмотря на свидетельства того, что эти группы занимались земледелием и животноводством, поселения этого периода редко сохранились, что делает такие захоронения, как это, основным источником информации об их образе жизни.

Курганы также содержали коллекцию погребальных даров, многие из которых были найдены в ненарушенном состоянии. Археологи обнаружили керамические сосуды, такие как амфоры и кубки, а также орудия и оружие, изготовленные из кремня и других видов камня.

Погребальные обычаи, обнаруженные на этом месте, соответствуют известным традициям культуры шнуровой керамики Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Количество каменных орудий, найденных на месте, было чрезвычайно высоким, включая шесть топоров, пять тесаков и десять кремневых наконечников стрел, сосредоточенных только в трех могилах, что превышает средний показатель по сравнению с подобными захоронениями. Эти предметы свидетельствуют не только о практическом использовании, но и о символическом значении, связанном со статусом в общине.

В одной могиле ученые обнаружили около 20 медных бусин, которые, вероятно, были частью ожерелья. Эта находка считается уникальной для региона, поскольку только в нескольких других захоронениях культуры шнуровой керамики в Саксонии были найдены медные украшения, обычно в форме маленьких колец или спиралей. Эти бусины являются одними из древнейших образцов металлических украшений, найденных в этом районе.

Опрос Была ли Римская империя величайшей цивилизацией в истории? Опрос открыт до Да, ее влияние ощущается и сегодня Нет, другие цивилизации были не менее великими Трудно ответить — у каждой эпохи есть свои великие деятели Цивилизация, уничтоженная варварами, не может быть великой Голосувати

Интересно, что химические свойства меди способствовали сохранению части нижней челюсти человека, что делает ее единственным фрагментом кости, найденным на этом месте. Эта редкая деталь добавляет находке дополнительной научной ценности, поскольку органические остатки обычно теряются в таких почвенных условиях.

Археологи отмечают, что последняя возможность изучить курганы этого периода в Саксонии выпала более 40 лет назад, что делает это место особенно ценным для современных исследований. Оно предоставляет новые данные, которые могут помочь исследователям лучше понять доисторические общества, в частности их торговые сети, технологическое развитие и раннее использование металла.

Важно

Это открытие демонстрирует, что тщательное планирование и сотрудничество между застройщиками и учеными могут привести к важным историческим открытиям. Без таких превентивных раскопок такие памятники могли бы быть уничтожены еще до того, как их значение было бы признано.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Landesamt für Archäologie Sachsen.