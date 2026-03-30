Артефакт небесного происхождения: в Китае нашли древний браслет времен бронзового века

Недавнее исследование показало, что металлический артефакт, найденный на юго-западе Китая, изготовлен из необычного материала. Находка происходит из известного археологического памятника Саньсиндуй в городе Гуанхань, который часто связывают с династией Шан.

Археологи обнаружили небольшой предмет, похожий на браслет, длиной около 20 сантиметров, внутри одной из жертвенных ям на этой территории, пишет Фокус.

Позже тесты показали, что предмет содержал около 7% никеля, уровень, который редко встречается в металлических предметах бронзового века. В то время металлообработка в основном опиралась на медь и бронзу, тогда как использование железа оставалось ограниченным и, как правило, не предполагало такого высокого содержания никеля.

Чтобы лучше понять материал, исследователи использовали рентгеновскую томографию и электронную микроскопию. Эти методы обнаружили, что никель был равномерно распределен по всему предмету. Такую однородность было бы чрезвычайно трудно достичь, используя известные техники конца периода Шан.

Одним из возможных объяснений является то, что материал образовался на Земле не обычным образом. Железо с высоким содержанием никеля часто связывают с метеоритами. Исследователи также обнаружили в объекте структуру зерен, которая образуется в условиях очень медленного охлаждения — это больше соответствует космическим условиям, чем условиям на поверхности Земли.

Если эта интерпретация является правильной, это означает, что древние мастера, возможно, использовали метеоритное железо напрямую, а не производили металл путем плавления. Подобные предметы, изготовленные из метеоритного железа, находили в других частях мира, хотя такие образцы остаются редкими.

Этот артефакт выделяется не только своим составом, но и размерами. Он считается самым большим известным на сегодня примером использования метеоритного железа в Китае. В отличие от многих декоративных предметов, найденных в Сансиндуе, этот предмет прост и не украшен.

Сейчас объект находится в уязвимом состоянии из-за коррозии, которая накапливалась на протяжении тысячелетий. Его хранят в контролируемых условиях, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Ученые стремятся определить точный тип метеорита, из которого происходит материал, хотя дальнейшие исследования могут быть ограничены в целях защиты артефакта.

Это открытие показывает, что древние общества, возможно, использовали редкие природные материалы способами, которые ранее не были до конца понятны. Оно также поднимает новые вопросы о том, как люди бронзового века распознавали и работали с необычными металлами.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Археологические исследования в Азии.