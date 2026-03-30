Артефакт небесного походження: у Китаї знайшли древній браслет часів бронзової доби

Нещодавне дослідження показало, що металевий артефакт, знайдений на південному заході Китаю, виготовлений із незвичайного матеріалу. Знахідка походить із відомого археологічного пам’ятника Саньсіндуй у місті Гуанхань, яке часто пов’язують із династією Шан.

Археологи виявили невеликий предмет, схожий на браслет, довжиною близько 20 сантиметрів, всередині однієї з жертовних ям на цій території, пише Фокус.

Пізніше тести показали, що предмет містив близько 7% нікелю, рівень, який рідко зустрічається в металевих предметах бронзової доби. У той час металообробка в основному спиралася на мідь і бронзу, тоді як використання заліза залишалося обмеженим і, як правило, не передбачало такого високого вмісту нікелю.

Щоб краще зрозуміти матеріал, дослідники використали рентгенівську томографію та електронну мікроскопію. Ці методи виявили, що нікель був рівномірно розподілений по всьому предмету. Таку однорідність було б надзвичайно важко досягти, використовуючи відомі техніки кінця періоду Шан.

Одним із можливих пояснень є те, що матеріал утворився на Землі не звичайним чином. Залізо з високим вмістом нікелю часто пов’язують із метеоритами. Дослідники також виявили у об’єкті структуру зерен, яка утворюється в умовах дуже повільного охолодження — це більше відповідає космічним умовам, ніж умовам на поверхні Землі.

Якщо ця інтерпретація є правильною, це означає, що стародавні майстри, можливо, використовували метеоритне залізо безпосередньо, а не виробляли метал шляхом плавлення. Подібні предмети, виготовлені з метеоритового заліза, знаходили в інших частинах світу, хоча такі зразки залишаються рідкісними.

Цей артефакт виділяється не тільки своїм складом, але й розмірами. Він вважається найбільшим відомим на сьогодні прикладом використання метеоритного заліза в Китаї. На відміну від багатьох декоративних предметів, знайдених у Сансіндуї, цей предмет простий і не прикрашений.

Наразі об’єкт перебуває у вразливому стані через корозію, що накопичувалася упродовж тисячоліть. Його зберігають у контрольованих умовах, щоб запобігти подальшому пошкодженню. Вчені прагнуть визначити точний тип метеорита, з якого походить матеріал, хоча подальші дослідження можуть бути обмежені з метою захисту артефакту.

Це відкриття показує, що стародавні суспільства, можливо, використовували рідкісні природні матеріали способами, які раніше не були до кінця зрозумілі. Воно також порушує нові питання про те, як люди бронзової доби розпізнавали та працювали з незвичайними металами.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Archaeological Research in Asia.