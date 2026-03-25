Таких знахідок ще не було: археологи виявили рідкісний артефакт в Іспанії (фото)

Археологічні роботи на північно-східному узбережжі Іспанії знову привернули увагу до пам’ятки в містечку Куніт, де інтерес викликав невеликий, але незвичайний фрагмент кераміки. Цей предмет, знайдений на місці розкопок "Корраль-дель-Кастель", є частиною посудини, прикрашеної зображенням голови вовка.

Попри невеликі розміри, цей фрагмент дав змогу краще зрозуміти вірування та повсякденне життя громад, що мешкали в цьому регіоні понад 2000 років тому, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники ідентифікували фрагмент як частину керамічного обідка, виготовленого в іберійський період. Його особливістю є зображення вовка — тварини, що мала сильне символічне значення для іберійських народів. За словами археологів, це єдиний відомий приклад зображення вовка на іберійській кераміці в цьому регіоні.

Відео дня

В іберійській культурі вовка поважали і боялися. Його асоціювали з силою, спритністю та виживанням — якостями, що цінувалися як у полюванні, так і у війні. Поведінка тварини, особливо її здатність діяти в групах, зробила її природним символом єдності та стратегії.

Ці ідеї з’являлися й в інших знахідках по всій Іспанії, де вовків зображували у скульптурах, на обладунках та церемоніальних предметах. Деякі зображення включали сцени з вовчицею та її дитинчатами, тоді як інші з’являлися на захисному спорядженні, що вказує на зв’язок між твариною та обороною.

Атефакт виявили під час археологічного обстеження перед реконструкцією громадського парку, побудованого на місці древнього поселення. Корал-дель-Кастель колись стояв поблизу ключових прибережних шляхів і був пов’язаний з іберійською групою, відомою як Косетані.

Значна частина поселення була втрачена в попередні десятиліття через будівництво, яке не передбачало належних розкопок. В результаті збереглися лише обмежені залишки.

Поточні зусилля зосереджені на виявленні того, що ще може існувати під поверхнею. Хоча попередні пошкодження знизили очікування, наявність такого рідкісного предмета, як фрагмент з зображенням вовка, свідчила про те, що ще можна знайти інші важливі матеріали.

Знахідки з цієї місцевості вже надали корисну інформацію про структуру поселення. Під час розкопок вчені виявили амфори, що використовувалися для зберігання та транспортування товарів, а також вишуканий керамічний посуд.

Ці знахідки свідчать про те, що громада займалася як торгівлею, так і господарською діяльністю. Розташування поселення, приблизно за 500 метрів від узбережжя, підтвердило припущення, що воно було частиною ширшої системи, яка з’єднувала внутрішні та прибережні райони.

Знахідки вказують на те, що місцевість мала два основних етапи заселення. Перший датувався періодом розквіту іберійської культури, приблизно III або IV століттям до н. е. Другий припав на час переходу до римського впливу між II і I століттями до н. е.

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Відсутність пізніших знахідок часів Римської імперії свідчить про те, що поселення зрештою було покинуте, ймовірно, через переселення жителів до нових типів поселень у прилеглих низовинах.

Важливо

Знахідка розкриває секрети перших ченців: що археологи розкопали у Єгипті (фото)

Поточні дослідження в Корраль-дель-Кастель демонструють, як навіть невеликі відкриття можуть змінити уявлення про стародавні суспільства. Цей фрагмент став прямим зв’язком із віруваннями, торгівлею та повсякденним життям, що робить його важливим не лише для дослідників, а й для всіх, хто цікавиться історією ранніх європейських культур.

Раніше Фокус писав про середньовічну корабельну балку, яку виявили у Нідерландах. Об'єкт виявили під час робіт з прокладання каналізації, коли волонтер помітив шматок деревини, що стирчав із землі.

Також ми розповідали про золотий шолом вагою 270 грамів, який знайшли в Іспанії. Цей артефакт, відомий як "Золотий шолом Лайро", став однією з найважливіших археологічних знахідок пізньої бронзової доби.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Diari de Tarragona.